硬體需求熱 國發會：AI成經濟成長引擎

國發會主委葉俊顯26日指出，受惠AI硬體需求火熱，帶動台灣今年經濟表現亮眼，並在全球AI產業扮演重要角色。為加速AI產業發展，政府推動AI新十大建設，明年度中央總預算針對AI領域編列逾新台幣300億元，全力衝刺台灣成為智慧科技島願景。

經濟日報舉辦「AI 智慧應用新革命」論壇，國發會主委葉俊顯致詞時表示，從政府部門、軟體硬體供應鏈、軟體應用生態系以及各產業，面對AI革命都已經有所準備。AI是驅動未來發展的核心動能，台灣在全球AI生態系扮演不可或缺的角色。

葉俊顯指出，全球超過9成AI伺服器都是由台灣業者供應，帶動台灣經濟表現亮眼，他說：『(原音)今年的前3季我國出口總額約有4526億美元，創下了歷史新高。尤其在10月份，高達了有600億美元的出口總額。其中AI硬體需求是最主要的一個成長動能，如何將硬體的優勢，帶動包括AI應用在內的產業生態系，持續壯大、打造台灣創新經濟的引擎，將是未來去面對的重要課題。』

政府推動AI新十大建設，目標在2040年創造15兆元產值、50萬個就業機會，同時建立3個國際級的實驗室。葉俊顯表示，明年度中央總預算，針對AI領域編列預算約311億元，涵蓋智慧應用、關鍵技術與數位基磐三大方向。期待透過系統性策略，引領台灣成為智慧科技島。

另外，政府也正在研議相關法規。葉俊顯說，政府積極推動「AI基本法」，期盼立法院順利通過以外，也會因應AI產業趨勢，審視個資法、著作權法，完備AI法治環境。

展望未來，他指出，政府將作為產業的堅強後盾，透過「AI新十大建設」挹注台灣AI發展動能，營造開放友善的創新環境，打造具競爭力的AI生態系。