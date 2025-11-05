硯墨之道 彰化八堡一圳水岸廊道啟用

彰化縣政府舉辦八堡一圳廊道啟用典禮。（記者吳東興攝）

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣政府五日舉辦八堡一圳廊道啟用典禮，縣長王惠美表示，該工程以「硯墨之道」為主題，融合二水石硯產業特色，結合水圳與書法意象，打造兼具休閒與文化風格的踏青新場域，串聯三鐵跑水自行車道及二水鄉觀光自行車道，為地方觀光注入新活力。

王惠美表示，工程打通八堡一圳一號橋至復興橋間的斷點，共計三四三公尺，縣府更優化水岸廊道延伸到坑口一號橋，共計改善一點三公里。九日將舉行的台灣米倉田中馬拉松，沿途也會經過水岸廊道。

王惠美指出，從員林市到二水鄉的八堡一圳水岸廊道全長二十九公里，本廊道從田中高鐵站分為南北二段，田中高鐵站往南十七公里到二水連接到南投集集的三鐵跑水自行車道，讓鄉親能沿著百年水利設施八堡圳騎著自行車，欣賞二水花旗木，享受田園風光。田中高鐵站往北至員林台糖步道，計有十二公里，未來也會規劃休憩節點、景觀照明、導覽指標及植栽綠化，並串聯埔心自行車道，提供民眾一個安全舒適、在地特色的休憩空間。

二水鄉長蘇界欽表示，感謝縣府團隊支持，以及交通部觀光署的協助，促成廊道串聯，往後將能吸引更多人來騎自行車，未來也能辦理相關活動，帶動地方發展，讓二水更有活力及經濟價值。

參山國家風景區管理處秘書洪英逸表示，水岸廊道啟用代表八堡圳自行車道打通任督二脈，遊客可以沿著八堡圳，從彰化高鐵站騎到二水旅遊，不用再繞到一三七線及一四一線，不管是安全性或便利性都大幅提升。