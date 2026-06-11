硼砂是非法食品添加物 台東免費送三偏磷酸鈉安心做鹼粽

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衛生局免費提供三偏磷酸鈉，可以改善粽子的硬度，粘彈性及咀嚼口感。（記者鄭錦晴攝）

（另開新視窗）

記者鄭錦晴／台東報導

端午節將至，鹼粽冰冰涼涼的，炎熱的夏天深受大家喜愛，為避免誤用非法添加物「硼砂」，台東縣衛生局將於十三日九時至十二時，在台東縣議會前所辦理端午節歡慶設攤宣導活動中，備有「三偏磷酸鈉」免費提供民眾索取，每人限領一份，數量有限，送完為止。

衛生局表示，鹼粽是由糯米製成，有些製造者為減少鹼粽與粽葉間的粘結性，多在煮水中添加少量硼砂，除可改善易粘結缺點外，並兼具防腐及改良組織效果，也常被添加在黃油麵、貢丸、碗粿、鹼粽等食品，但硼砂為非法食品添加物，食入體內後經胃酸的作用會形成硼酸，對人體會造成危害。

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硼酸在體內具有積存性，連續攝取後，會在體內蓄積且會妨礙消化酵素的作用，引起食慾減退、消化不良、抑制營養素吸收，甚至引起嘔吐、腹瀉、紅斑、休克、昏迷等中毒現象，目前世界各國包括我國在內都早已禁止使用於食品製作。

「三偏磷酸鈉」是衛福部公告可取代硼砂的食品添加物，其抑制粽身與粽葉黏著非常有效，而且可以改善粽子的硬度，粘彈性及咀嚼口感。

縣衛生局特別免費提供鹼粽硼砂替代品三偏磷酸鈉，每人限領一份（含鹼粽專用「鹼粉」及「三偏磷酸鈉」各一包）， 歡迎民眾索取。