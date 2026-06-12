碇內大排傳遭泡沫污染 台水公司：基隆地區供水及水質正常

圖／示意圖商傳媒｜葉安庭／綜合外電報導美國總統 Donald Trump 近期宣布將全球進口商品關稅提高至15%，引發歐洲與全球主要貿易夥伴高度關注。歐洲聯盟（EU）日前正式要求華府說明政策依據，並強調雙方既有貿易協議應受到尊重，避免跨大西洋經貿關係再度陷入緊張。歐盟指出，美國原先提出的全球臨時關稅稅率為10%，但隨後迅速提高至15%，使市場對未來國際貿易秩序產生疑慮。歐盟認為，這項政策已與雙方先前追求的公平、平衡與互惠貿易精神出現落差，並呼籲美方履行既有承諾。歐盟官員強調，美國是歐盟最重要的貿易夥伴之一，雙方每年商品與服務貿易規模高達數兆美元。若關稅措施持續擴大，不僅可能提高企業營運成本，也將衝擊全球供應鏈穩定，進一步影響企業投資與消費信心。市場分析指出，川普政府近年來持續以關稅作為談判工具，希望藉此推動製造業回流美國、縮減貿易逆差，並提升美國企業競爭力。然而，關稅本質上仍是一種成本轉嫁機制，最終可能由進口商、企業與消費者共同承擔。特別是在當前全球供應鏈高度整合的環境下，許多產品從原料、生產到組裝橫跨多個國家。若關稅全面提高，企業可能被迫調整採購策略、重新布局供應鏈，甚至將部分成本反

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