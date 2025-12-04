碇內大排清淤 台水拚7日復水
基隆市11月27日爆發自來水飄散汽油味事件，市府至12月4日仍未查獲汙染基隆河元凶，在追查過程中先後發現方正倉儲、國光客運保修廠盛星動力公司非法排放汙水至碇內大排，除已依《水汙法》對方正倉儲依法開罰60萬元罰鍰外，4日也裁罰盛星動力100萬元。
近日有多位民進黨議員痛批市府對基隆河遭汙染處理不當，市長謝國樑昨表示，先前查獲排放汙水的方正倉儲、盛星動力公司，雖然幾乎可確定不是水汙染元凶，但汙染水源是事實，市府也依法開罰，他盼議員能夠給市府多一點時間處理水汙染後續追查及補償。
基市工務處長簡翊哲指出，碇內大排清淤進度截至昨午，共清出28車、約140立方公尺汙泥，昨天已完成浮油清理，後續交給台灣自來水公司監測水質，若水質沒有問題就可望恢復取水。
台水第一區管理處長張子中說，一區處持續檢驗基隆河水質，除依照飲用水10項水源標準規定外，還會增加臭度等相關標準做水質監測。據了解，清淤過程完成後，水公司若在各抽測點位的水質都能滿足相關標準，預計7日可望恢復抽水站取水。
對於外界擔心自來水取水口上游有許多工廠及可能汙染源，未來市府是否會加強稽查，馬仲豪指出，環保局對於河川汙染源稽查向來不遺餘力，也一直巡檢河川汙染源。
其他人也在看
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 7
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 9
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 5
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
把握週末回暖！這天再迎強冷空氣 氣溫狂跌恐剩10度
這幾天有感降溫，迎風面北海岸、東北角及東半部有短暫陣雨，大台北局部則有零星飄雨。而這波天氣影響預計會到週末，週末兩天氣溫逐漸回升，中南部高溫回到28度，但日夜溫差明顯，可能差到10度。而下週一開始又會有另一波東北季風南下，北、東部將再次轉為陰雨天氣；13日開始還有另一波東北季風將再次增強南下，空曠處、山區有10至13度機會。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 4
今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到
生活中心／楊佩怡報導今（4）日受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨；氣溫方面，今（4日）晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點。對此，氣象粉專指出下一波東北季風增強時間為「這1天」，不僅連冷3天，強度還很有可能逼近大陸冷氣團。民視 ・ 20 小時前 ・ 2
冷空氣襲！今晨最低溫12.6℃ 首波大陸冷氣團恐「這時」殺到
氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（4）日晨至5日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4
氣溫驚人驟降！「這兩天」回溫 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導中央氣象署預報員趙竑今（4）日上午說明，昨（3）晚至今晨是這一波冷空氣影響最明顯的時候，普遍低溫觀測到15至17度，有些局部地區則出現12至14度低溫，這波冷空氣預估會影響到明（5）日，直到週末（6、7日）才會減弱，各地都會屬於看得到陽光的天氣，但緊接著下週一（8日）又會有一波冷空氣增強，但沒有像這一波來得強，因此低溫降幅並不明顯，只有在北台灣高溫降到21、22度。民視 ・ 18 小時前 ・ 2
基隆河油污再現！台水全面停止取水
[NOWnews今日新聞]基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，將從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
越晚越冷！今12度低溫來襲伴雨勢 冷到週六氣溫才回升
今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。各地區氣溫為：北部21至13度、中部15...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
還沒冷完！明晨中部以北下探12度 下週變天掃雨彈
東北季風挾冷空氣南下，中部以北明顯轉涼，氣象專家吳德榮指出，明日清晨，中部以北平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，下週一水氣增多，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2
還沒冷完！下週「這天」東北季風再增強 最低恐剩10度
冷空氣全面鎖定北台灣！氣象粉專指出，受到東北季風影響，北部及東半部地區持續濕冷，今（4）日高溫恐難突破20°C，體感宛如進入「冰箱模式」。雖然目前中南部仍有微暖，但專家警告，下週一又有新一波東北季風南下！三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 4
今明顯降溫 周四起轉乾冷最低溫下探13度 熱帶擾動93W發展中
受到東北季風南下影響，今天氣溫明顯降低。天氣風險分析師吳聖宇指出，今天(03日)隨著中高層短波槽通過台灣以北，華南東移的這些水氣也要逐漸經過，北部、東半部會是陰天偶有降雨的天氣天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 2
12月還有颱風！輕颱「洛鞍」最快明天生成 專家曝未來走向
台灣整合防災工程顧問公司總監賈新興在臉書粉專表示，根據目前觀察，菲律賓東方海面今天至明天有熱帶性低氣壓發展的趨勢，最快明天至後天有發展為今年第28號颱風「洛鞍」的機率，預估其路徑仍以影響菲律賓南部，並朝南海方向移動的趨勢為主，對台灣天氣沒有直接影響。近期天...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
住家「500公尺內每多一家速食店」 幼童鼻炎機率增16%
住家周圍環境與居家清潔習慣對幼童過敏症狀影響甚鉅，最新研究顯示，家中若位於夜市1.5公里範圍內，5歲以下孩童罹患濕疹風險將明顯提高。專家建議，若帶孩子逛完夜市，應立即清潔身體並更換衣物，以降低過敏風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
淑麗氣象／最冷時刻來了 今跌破13度「明起又濕又冷」
淑麗氣象／最冷時刻來了 今跌破13度「明起又濕又冷」EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
苗栗山羌"嘴套寶特瓶" 縣府前往救援已倒水溝死亡
中部中心/王俞斐、邱俊超、林韋志 苗栗報導有民眾行經苗栗縣道126線，頭屋、獅潭交界處，發現有一隻山羌，被寶特瓶套住口鼻，苗栗縣府獲報前往救援，不過山羌已經倒臥在水溝死亡多時，縣府研判可能是善心人士想餵食野生動物，卻導致山羌誤食釀成悲劇。苗栗山羌"嘴套寶特瓶" 縣府前往救援已倒臥水溝死亡(圖/民眾提供)成年母山羌，困在排水溝裡，口鼻被寶特瓶套住，幾乎看不到牠的臉，看起來相當無助，目擊民眾雖然想上前幫忙，不過山羌實在跑的太快，根本無法救援，苗栗縣府接獲通報前往現場，不過山羌已經倒臥水溝，疑似緊迫慘死。苗栗縣府研判可能是善心人士將寶特瓶切開當做容器方便餵食野生動物 山羌誤食卡住身亡(圖/民眾提供)山羌被發現的地點，在苗栗縣道126線，頭屋、獅潭交界處，重回現場，草叢和水溝裡，隨處可見被丟棄的寶特瓶和塑膠袋。苗栗縣府研判，可能是善心人士，像這樣將寶特瓶切開當做容器，在裡頭裝水或是食物，方便餵食野生動物，卻導致山羌誤食，口鼻被套住無法掙脫，不幸身亡。苗栗縣府呼籲民眾前往山區不要隨意丟棄垃圾 也別擅自餵食野生動物(圖/民視新聞)苗栗縣府呼籲，民眾前往山區，不要隨意丟棄垃圾，也別擅自餵食野生動物，免得像這回，原本出自一片好意，最後卻奪走一條無辜性命，適得其反。原文出處：苗栗縣道126線山羌悲歌！ 「嘴套寶特瓶」活活卡死 更多民視新聞報導台中移工殺貓剝皮還獵殺石虎 主嫌持槍瞄警、逃竄山區行徑惡劣林口大黃弟重獲幸福 浪犬腳潰爛見骨堅強求生 最新／香港宏福苑大火死亡增至156人 仍有29具待辨認、30人失聯民視影音 ・ 17 小時前 ・ 1
東北季風發威！「先濕後乾」大降溫 明後天清晨下探12度
中央氣象署表示今天（3日）東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢，桃、竹、苗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，中南部平地雲量中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風挾冷空氣狂襲！最低溫跌破12度 「最凍時刻」曝光
今（3）日東北季風有感增強。氣象專家林得恩表示，台灣中部以北及宜花地區氣溫明顯轉涼，且「愈晚愈冷」，預估今晚至明日清晨降溫最明顯，最低溫可降至12度，且明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話