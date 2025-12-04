碇內大排清淤 台水拚7日復水

基隆市爆發自來水飄散汽油味事件，市府持續追查汙染基隆河元凶，財政處長謝妙蓮（左二）、工務處長簡翊哲（中）、環保局長馬仲豪（右二）4日在前進指揮所說明汙染案調查情況。（張志康攝）

基隆市11月27日爆發自來水飄散汽油味事件，市府至12月4日仍未查獲汙染基隆河元凶，在追查過程中先後發現方正倉儲、國光客運保修廠盛星動力公司非法排放汙水至碇內大排，除已依《水汙法》對方正倉儲依法開罰60萬元罰鍰外，4日也裁罰盛星動力100萬元。

近日有多位民進黨議員痛批市府對基隆河遭汙染處理不當，市長謝國樑昨表示，先前查獲排放汙水的方正倉儲、盛星動力公司，雖然幾乎可確定不是水汙染元凶，但汙染水源是事實，市府也依法開罰，他盼議員能夠給市府多一點時間處理水汙染後續追查及補償。

基市工務處長簡翊哲指出，碇內大排清淤進度截至昨午，共清出28車、約140立方公尺汙泥，昨天已完成浮油清理，後續交給台灣自來水公司監測水質，若水質沒有問題就可望恢復取水。

台水第一區管理處長張子中說，一區處持續檢驗基隆河水質，除依照飲用水10項水源標準規定外，還會增加臭度等相關標準做水質監測。據了解，清淤過程完成後，水公司若在各抽測點位的水質都能滿足相關標準，預計7日可望恢復抽水站取水。

對於外界擔心自來水取水口上游有許多工廠及可能汙染源，未來市府是否會加強稽查，馬仲豪指出，環保局對於河川汙染源稽查向來不遺餘力，也一直巡檢河川汙染源。