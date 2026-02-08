碎片化時代：黃金定價的制度性轉向／ 魯云湘
魯云湘（政策與戰略研究員）
2026 年初，國際金價在突破每盎司 5,100 美元後，隨即出現一段高度集中的短期震盪：價格快速回測至約 4,650 美元區間，隨後回穩並重返 4,960 美元附近。這樣的走勢，與其說是單純的技術性修正，不如視為市場在新價格區間中，進行風險再平衡的過程，也顯示黃金定價邏輯正在發生的變化。
在過去數十年間，黃金價格主要受到通膨預期、美元走勢與實質利率所制約。一般情況下，當美元轉強或實質利率上升，金價便承受下行壓力。然而，近年來這套關係式已明顯鬆動。即便在主要經濟體維持相對高利率、美元並未出現顯著貶值的環境中，金價仍能長時間維持於高檔區間。
這種現象並不意味傳統金融變數失效，而是顯示它們已不再是唯一的定價核心。黃金正逐漸被賦予一個新的角色，作為反映制度性風險的戰略性資產，而非僅是對沖通膨或利率變動的工具。
所謂制度性風險，並非單指經濟衰退或金融危機，而是市場對既有規則是否仍具可信度、可預測性，以及是否可能被政治因素任意調整的疑慮。近年來，金融制裁的常態化、支付體系的政治化，以及供應鏈被納入國家安全政策工具箱，使得資產在極端情境下是否仍能被自由支配，成為主權部門與長期資金必須正視的問題。
相較於外匯資產或金融證券，黃金不依賴任何單一國家的信用承諾，也不直接嵌入特定金融基礎設施。這種制度中立性，使其在全球秩序逐漸碎片化的過程中，再次獲得戰略層級的吸引力。
央行行為提供最具體的觀察窗口。根據世界黃金協會於《Gold Demand Trends》年度報告所揭示的數據，自 2022 年以來，全球央行的黃金淨購買量持續維持在歷史高檔水準。這類需求並非追逐短期價格波動，而是出於提升儲備安全、分散制度性風險與強化主權資產韌性的考量。
這也有助於理解近期金價的波動結構。價格在突破關鍵價位後出現回測，反映短線資金的獲利了結；而在 4,650 美元附近迅速止穩，則顯示該區間存在具制度性動機的承接力量。市場內部正同時運作兩套邏輯：一套以波動與時點為導向的金融資金，另一套則以風險管理與資產可得性為核心的中長期配置需求。
需要釐清的是，金價維持高位並不等同於民生通膨即將失控。黃金並非現代經濟體的主要生產投入，其在多數國家的消費者物價指數中權重極低，金價波動本身並不直接推升一般生活成本。
真正值得關注的，是制度性風險可能首先反映在戰略性物資的定價上。在供應鏈逐漸被「武器化」、能源、糧食與關鍵工業原料被納入政策博弈工具的環境中，這類資源更容易承受價格波動與供應不穩的壓力，其影響層級也更接近國家安全與產業結構，而非單純的民生消費。
近期金價的波動，與其視為單一市場情緒的反映，不如理解為制度性風險逐步進入定價核心的過程。當金價在缺乏明確通膨或衰退訊號的情況下，仍長期偏離過往以利率為主的定價框架，往往反映的是市場對全球治理秩序可預測性下降的集體評估。
在此意義下，黃金價格的變化，已不僅是一項市場指標，而更像是一種制度性指標，反映出在全球秩序碎片化背景下，市場對資產角色與風險結構的重新校準。（圖片翻攝示意圖）
其他人也在看
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
攜美光切入HBM供應鏈報喜！大摩提升「這檔晶圓代工大廠」目標價上看88元 獲外資出手狂敲逾4萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（6）日開低震盪，在權值股王台積電（2330）翻紅帶領下，終場僅小挫18.35點，收在31,782.92點，雖失守32000...
目標價上看93元+缺貨潮持續！外資砸20億點名「這檔」記憶體龍頭 再撒15億搶進中鋼7.2萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數本週（2/2～2/6）下跌280.83點，以31782.92點作收，跌幅0.88％。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本周賣超1085....
封關前台股震盪盤 半導體好股「鑽石價」浮現
【記者柯安聰台北報導】根據CMoney統計，今年1月以來台股被動ETF表現搶眼，績效表現最好的前10名，國內6檔半導體相關ETF全數進榜，前5強中，表現最好的是新光臺灣半導體30 ETF(00904)...
鈣鈦礦太陽能電池有搞頭！8檔受惠股一次看 「這家1利多」5天瘋漲45%
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導鈣鈦礦太陽能電池（PerovskiteSolarCells,PSCs）的低溫製程、高轉換效率等技術革命，正在改寫全球太陽能產業，今明兩年將是商...
買台積電輸了？9檔ETF「猛漲」勝大盤 冠軍是大黑馬
2026開春半導體ETF表現強勁，9檔績效擊敗台積電，其中「台新臺灣IC設計(00947)」報酬率飆破30%。追求高股息的投資人則可關注「中信關鍵半導體(00891)」，年化配息率上看13%，受惠AI基礎建設需求引爆與聯發科切入Google TPU供應鏈，前景看好。00891因成分股獲利大爆發與成功換股，實現價差股息雙賺。聯發科轉型為AI運算概念股，預計在Google TPU V7、V8晶片中扮演要角，擺脫手機景氣束縛。00891更將台積電權重拉高至42%，並囊括先進封裝龍頭，與AI供應鏈關聯度高達74.8%，具備雙龍頭優勢，是息利雙收的半導體ETF首選。
開春營收慘崩44%！終結27季虧損？宏達電「EPS衝上7.88」獲利關鍵曝光
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導宏達電（2498）公告2026年1月合併營收為1.61億元，較去年12月下滑44.91%，與2025年同期相比則微幅成長0.04%，本業成長幾乎停...
外資續砍台積電當神隊友 台股挺住上演V轉/19兆AI軍備戰開打 市場想問「何時回本」/日月光強彈吸金 力積電撐記憶體人氣｜Yahoo財經掃描
Alphabet上修AI資本支出、引爆市場對「燒錢換成長」的疑慮，資金轉趨保守，加上比特幣急挫、貴金屬再現劇烈震盪，拖累美股四大指數同步走弱；道瓊下跌1.20%、那斯達克下跌1.59%、標普500指數下跌1.23%、費城半導體指數小跌0.06%，科技股賣壓下亞馬遜、微軟等AI權值股承壓，輝達也回落，而台積電ADR則逆勢上漲1.53%，意外成盤面亮點。 亞股方面漲跌互見，日股上漲0.81%，韓股則下挫1.44%，指數仍守在5千點大關以上；港股下跌1.16%，上證指數小跌0.25%，區域市場氣氛偏保守。 回到台股，加權指數終場小跌18.35點、收31,782.92點，成交金額6,780.75億元，周線止步連六紅翻黑；權王台積電(2330)逆勢走揚15元、收1,780元成「神隊友」穩盤，資金轉向具題材與避風港屬性個股，權值股日月光投控(3711)、台達電(2308)等相對抗跌走強，記憶體與面板族群交易也維持熱度，凸顯多空激戰下的輪動格局。
黃仁勳一席話 輝達回神飆近8% 單日市值暴增逾3200億美元
AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 週五 (6 日) 股價勁揚近 8%，背後的推手是執行長黃仁勳的一句話：今年科技業合計高達 6,600 億美元的 AI 資本支出擴張，不但「合理」，而且「可持續」。
台股洗盤別慌！法人估蛇年封關前「蹲低跳高」 鎖定2族群卡位馬年紅包
台股在蛇年封關前夕遭遇「大洗盤」，2/6 盤中驚現逾 600 點急殺後上演驚人急拉，雖然周線遺憾收黑終止連 7 紅，但在投信翻多回補與 AI 基本面支撐下，多頭火種並未熄滅。隨著 2026 年先進封裝與記憶體缺貨題材持續
抱股過年享紅包行情？專家建議下週低接布局
[NOWnews今日新聞]台股（6）日週五出現戲劇化走勢，早盤開低後一度跌幅擴大超過600點，不過終場幾乎收在平盤；本週台股週線終止連7紅態勢，週線下跌280.83點，跌幅-0.88%。PGIM保德信...
首季配息未降反升！國家隊急搶00878破2千張 再砸2.28億緊抱「不配息的0050」
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（5）日終場跌488.54點，收31,801.27點，跌幅1.51%，依據「玩股網」統計，觀察八大公股買超上市ETF方面，擁...
日廠漲價潮來襲 陳建全：這檔本益比15倍握25億獲利密碼
論壇中心／綜合報導日本三大被動元件廠村田製作所、TDK、京瓷2月紛紛調漲售價，並上修2026年財測，顯示產業供不應求態勢延續。資深分析師陳建全在《財經週日趴》表示，台廠被動元件族群值得關注，其中一檔電感股12月營收創歷史新高，本益比僅15倍，更握有一筆投資部位帳面獲利高達25億元，是被低估的投資標的。陳建全指出，日本身為全球被動元件最大生產國，村田製作所調高財測3.4%，TDK更大幅調高14%，反映產業今年仍供不應求。他分析，被動元件不像DRAM有現貨價格，而是直接與廠商議價，且擴廠不易，漲價效應將持續發酵。從台廠被動元件族群來看，陳建全點名臺慶科，該公司主攻電源電感，營收占比達62.1%，競爭對手台達電股價已破千元。臺慶科12月營收創歷史新高，前三季EPS達7.84元，本益比僅15倍，營收年增20.3%，股價卻僅在140-150元區間，相對被低估。陳建全進一步透露，臺慶科2023年以每股58元收購鈺邦28%股權共2.5萬張，如今鈺邦股價已漲至150-160元，這筆投資帳面獲利約25億元。加上公司今年AI與車用營收比例調整，AI占比提升，基本面、趨勢面兼具，是符合「一鳥在手、勝過二鳥在
華邦電1月營收創新高！年增94.16%首破百億元大關 今、明年產能均被預訂
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台灣記憶體廠華邦電（2344）昨（6）日公告1月營收為117.78億元，年增94.16%，月增20.55%，首破百億元大關，並創下單月歷史...
台積電翻紅撐盤守月線！這檔受惠記憶體漲價 年增衝高600％「炸343億成交額」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股封關倒數，加上比特幣慘跌，加權指數今（6）日開低走低，所幸在權值股王台積電翻紅帶領下，終場僅小挫18.35點，收在31,...
比特幣一度重挫至6萬美元 逾58萬人爆倉
[NOWnews今日新聞]加密貨幣圈再度上演大逃殺，今（6）日貨幣交易所統計，早上8時20分左右，比特幣一度跌至60074.8元，後逐漸回升，過去24小時跌幅9.4%。截至下午3時30分左右，比特幣暫...
15檔面面俱到 開紅盤領攻
距金蛇農曆年封關僅剩三個交易日，台股6日再度面臨月線保衛戰。法人建議，投資操作回歸基本面、看長不看短，聚焦元月營收繳出雙增佳績、外資單周逆勢買超，搭配股價仍守在月線之上的基本、籌碼、技術三面俱到股，計有旺宏、景碩、雙鴻等15檔，有望於下周封關前穩盤、領漲金馬開紅盤。
封關倒數3天 法人看高檔震盪後仍有撐
[NOWnews今日新聞]年關將近，台股距離農曆年封關只剩3個交易日，年前震盪加劇，周五高低震盪達678點，終場下跌18.35點，收在31782.92點，成交量6964.85億元。法人認為，儘管台股大...
記憶體缺貨沒完！威剛、十銓、創見1月營收翻倍飆 供需吃緊短期難解
【記者呂承哲／台北報導】全球記憶體供貨持續吃緊，在DRAM與NAND Flash合約價強勢走揚帶動下，記憶體模組廠營運動能明顯升溫。包括威剛科技（3260）、十銓科技（4967）與創見資訊（2451）相繼公布2026年1月合併營收，在AI、雲端與高效能運算需求推升下，營收繳出年增翻倍甚至創高成績，顯示記憶體市場漲價缺貨效應持續，供需緊張態勢短期難以緩解。
法說報利多不買單！自營商週砍力積電1.3萬張、記憶體3檔齊淌血 再狙擊兆赫1.12億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數本週（2/2～2/6）收在31782.92點，週跌280.83點或0.88%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）週賣超99.98億...