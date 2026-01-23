碎玻璃丟錯慘噴6000！環保局教「正確3步驟」

生活中心／曾詠晞報導



許多民眾在處理家中的資源回收物時，經常會不知道玻璃該如何處理，因此就隨意丟棄在一般垃圾袋或是回收物中，但你知道嗎？這種輕率的舉動其實很容易造成清潔人員的困擾。去（2025）年就有一名清潔員在Threads分享，民眾將「破碎的啤酒瓶」混入裝滿寶特瓶與鋁箔包的回收袋中，導致他在值勤時意外被滑傷，鮮血流了一地。





碎玻璃「這樣丟」恐吞6000罰單！環保局揭3步驟：包裹、裝袋、開口說

台北市環保局臉書清楚說明碎玻璃屬於回收，並用簡單3步驟教大眾處理碎玻璃。（圖／翻攝自臉書粉專《臺北市環保局》）

碎玻璃到底是回收還是垃圾？

平時面對家中的破玻璃杯或是碗盤碎片，許多人或許會因為「破損」而直覺想丟進一般垃圾袋。然而，台北市環保局明確指出，玻璃不論完整還是破碎狀態，皆屬於可回收資源。若將其混入垃圾車，在壓縮過程中碎片極可能噴濺出傷到民眾與清潔隊員。因此，碎玻璃絕對禁止直接塞入一般垃圾。

台北市環保局用3步驟：包裹、裝袋、開口說，輕鬆簡單就可以回收玻璃。（圖／翻攝自臉書粉專《臺北市環保局》）

簡單3步驟讓碎玻璃不傷人

對此，台北市環保局也用「3步驟」簡單教大眾如何回收玻璃。首先，若玻璃是破碎的狀態，可以先用厚紙張、報紙將碎玻璃完整包裹住，確保尖銳處不會刺傷他人。第二步驟則是將包裹完善的碎玻璃放入袋中或是紙箱中，避免2次碎裂。最後在外包裝上「標註」內有碎玻璃，並在交給資源回收車時，開口提醒清潔人員即可。最後官方也提醒，若民眾未依規定分類，將被視為違反《廢棄物清理法》，違規者最高可面臨新台幣 6,000 元的罰鍰。

原文出處：碎玻璃「這樣丟」恐吞6000罰單！環保局揭3步驟：包裹、裝袋、開口說

