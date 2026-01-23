碎玻璃別亂丟！環保局提醒正確回收步驟 違規最高罰6000元

台北市環保局提醒，碎玻璃應於外包裝清楚標示後再交由回收車處理，若未依規定回收，最高可處新台幣6,000元罰鍰。（翻攝自pexels）

一名清潔隊員近日在Threads發文分享，有民眾直接將碎玻璃與其他回收物裝在一整袋一起丟棄，導致他在翻找時被破裂的啤酒瓶割傷流血，無奈直呼「拜託真的不要放在一起耶」。台北市環保局提醒，碎玻璃應於外包裝清楚標示後再交由回收車處理，若未依規定回收，最高可處新台幣6,000元罰鍰。

碎玻璃應該如何回收？

環保局指出，廢玻璃容器屬於立體類一般回收物，民眾應於每週二、四、六交由夜間清運線上的資源回收車回收；日光燈泡（管）則屬於其他類回收物，可於週一、二、四、五、六交由回收車處理。日光燈泡（管）應單獨裝袋或裝箱，切勿與其他立體類回收物混放。

廣告 廣告

此外，若玻璃容器或日光燈泡已破碎，應先妥善包裝並明確標示警語後再交付回收，避免清潔人員在分類或搬運過程中受傷。環保局強調，玻璃與燈管在碰撞後極易破裂，尖銳碎片恐造成割傷，影響資源回收作業人員安全。

環保局也補充，日光燈泡（管）內含微量汞及螢光粉等有害物質，若未依規定回收處理，可能釋放至環境中，對人體與生態造成長期、慢性傷害，甚至影響中樞神經系統，呼籲民眾確實做好分類與包裝，共同守護回收人員與環境安全。

更多鏡週刊報導

跟進澳洲？英國研議16歲以下禁用社群媒體 檢討年齡驗證機制

散戶大勝利？台股衝破3萬2「外資認錯再買232億」 股民笑：又在追高殺低

有片／三立採訪車失控撞進彰化銀行「驚悚瞬間曝」 內部磚牆倒塌嚇壞民眾