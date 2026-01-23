碎玻璃算垃圾還是回收？環保局曝正確規定 丟錯慘噴6000元

生活中心／朱祖儀報導

碎玻璃亂丟，可能造成清潔人員受傷。（示意圖／資料照）

生活中有許多玻璃製品，但如果不小心打破了，該怎麼丟棄呢？先前一名清潔隊員表示，「大家知道回收跟玻璃要分開嗎？」透露因為民眾把碎玻璃和一般回收放在一起，自己的手因此被割到鮮血直流。對此，台北市環保局提醒，碎玻璃應在外包裝標示碎玻璃，再交給回收車，亂丟最高可處6000元罰鍰。

先前一名清潔隊員在Threads發文表示，有民眾直接丟一袋回收物到回收車上，因為聽到底部有玻璃聲，因此他從一堆包璃瓶和鋁箔包往下翻找，拿起一個破掉的啤酒瓶，手瞬間被割傷滴血，直喊「拜託真的不要放在一起耶。」

不少網友表示，「我都會把寶特瓶剪開，碎玻璃放進去封好標好才給清潔隊欸，亂丟真過分」、「碎玻璃我都會用紙張包好再丟垃圾車，回收如果有玻璃，會把一般回收跟玻璃分開給」、「碎玻璃我一定會用厚外套包起來丟」，但也有人說，「可是我家這邊的也是叫我直接丟垃圾車」、「我遇到的清潔人員也是說，包報紙丟垃圾車。」

對此，台北市環保局表示，碎玻璃屬廢玻璃類，如果家中有不需要的廢玻璃，可交給環保局回收車，但記得要獨立回收，避免清潔隊員在不知情的狀況下割傷，已經破損的碎玻璃也要記得用厚紙或紙箱妥善包裝，並註明為破損廢玻璃，再單獨交給清潔隊員回收。

台北市環保局提醒，碎玻璃應妥善包裝。（圖／翻攝自臺北市環保局臉書）

至於有人遇到被要求碎玻璃直接丟垃圾車的狀況，新北市環保局表示，可向當地環保局反映，並提供地點、時間及詳細狀況，讓環保局了解清潔隊拒收的情形。

