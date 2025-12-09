碎石雨砸進大樓車道! 板橋工地拆房"3度出包"遭勒令停工

社會中心／莊立誠 蔡承翰 新北報導

新北市板橋再傳工安意外！週二上午，大同街上的舊房子拆除工程，疑似因為施工單位沒有採取足夠的防護措施，導致大量碎石和磚塊，從天而降，掉落到一旁的社區大樓車道，還差點砸到人。根據了解，這個工地在兩個月內，已經第三次發生意外。工務局獲報後到場，立即要求業者，勒令停工並開罰。

崩塌的水泥石塊，鋼筋鐵條，砸落在防火巷裡，更驚悚的一幕，還有這裡...。車道斜坡上，滿滿的磚頭，而這些都是從一旁的工地，掉落下來。讓當時開車準備出門的社區主委嚇出一把冷汗。社區主委黃先生表示，我要把車開出來前，就聽到砰一聲很大聲，我就往上衝，上去一樓一看下來，整個都霧濛濛，磁磚都倒下來，都倒到我們的車道那邊。

廣告 廣告

天降碎石雨「砸進大樓車道」 板橋工地拆房「三度出包」遭勒令停工

新北板橋再傳工安意外。（圖／民視新聞）

事發在新北市板橋區，週二上午11點多，施工單位在大同街一處建案工地，進行舊建築拆除工程時。現場疑似沒有做好足夠的防護措施，導致大量的碎石塊，當場崩塌，還掉進一旁社區大樓的車道裡，最大的水泥磚石約有半輛轎車大。根據了解，這處工地11月才動工，短短一個多月的時間裡，已經發生三起工安意外，幾週前還因為挖破水管，導致社區有好幾天，無水可用。新北市工務局獲報後，會同土木技師公會到場勘查，並對業者祭出勒令停工，最重得面臨九萬元罰鍰。新北市議員(民)石一佑表示，掉到民眾的車道上面，業者都一直沒有來處理，然後這個是第三次，今天差點砸到主委，請問如果鬧出人命怎麼辦。社區總幹事洪先生說，就是因為它今天早上施工，掉下來磚頭什麼都掉下來，有一次是撞到那個水管，後來有補修啦，今天又是碰到這個(磚頭)要下來。主委的車子剛好要出來，磚塊掉下來很大聲。

天降碎石雨「砸進大樓車道」 板橋工地拆房「三度出包」遭勒令停工

新北板橋再傳工安意外。（圖／民視新聞）

這回的工安意外，還疑似波及到瓦斯管線，經過調查後，所幸管線沒有受損。不過，工安意外頻傳，對周遭居民來說，如同一顆不定時炸彈。

原文出處：天降碎石雨「砸進大樓車道」 板橋工地拆房「三度出包」遭勒令停工

更多民視新聞報導

立院三讀職安法修正案 新增霸凌防治專章、強化營造工安

最新／台鐵員工墜軌！遭列車撞擊 送醫後宣告不治

奪命化學槽底藏「撒旦之母」 恐攻份子愛用原因曝

