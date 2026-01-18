碎紙可丟一般垃圾？環保局曝正確解答 丟錯小心6000元進國庫

生活中心／朱祖儀報導

碎紙算是哪類垃圾，讓不少民眾頭痛。（示意圖／資料照）

家中或是辦公室內不時會出現「碎紙」，如果想丟掉應該算一般垃圾還是回收呢？先前一名網友就在網路上提問，掀起不少討論。事實上，先前新竹市環保局則回應，「碎紙屬回收項目」。若是被發現丟錯，可能因違反廢棄物清理法，處1200至6000元罰鍰。

一名網友日前在Threads發文提問，「碎紙機的碎紙，要丟回收還是垃圾？」文章吸引2.4萬人瀏覽，下方網友眾說紛紜，「丟回收的話，資料還是有外洩可能吧」、「只要是紙類就是紙，不管粗細，用紙袋打包丟回收即可」、「一般垃圾」、「我會用紙袋裝起來丟紙類回收。」

事實上，新竹市環保局曾表示，碎紙屬回收項目，建議民眾可將碎紙放入透明塑膠袋或紙箱內包裝好，交付於資源回收車處理。先前針對民眾提問，新北市環保局也指出，「碎紙機處理後之廢紙仍具有回收再利用之價值，請妥適包裝避免飛散，再交由清潔隊資源回收車回收。」

根據《回收大百科》，辦公室碎紙機絞碎的紙張，除了可以當作寄送產品的緩衝墊材之外，也能以廢紙類回收。但要留意，避免混入訂書針或膠帶，以及無法回收的複合紙張，否則可能影響回收製程。

