碎紙如何分類？環保局揭正確回收方式 最高罰6千

家中或辦公室常見的「碎紙」該如何處理，究竟是一般垃圾還是資源回收，引發討論。對此，環保單位指出，碎紙屬於可回收項目，若未依規定分類丟棄，恐違反《廢棄物清理法》，最高可處新台幣6000元罰鍰。

一名網友曾在社群平台Threads發文提問，「碎紙機的碎紙，要丟回收還是垃圾？」超過2.4萬人瀏覽，引發網友討論，「只要是紙類就是紙不管粗細，用紙袋打包丟回收即可」、「其實是回收的，不過撿回收賺錢的人不喜歡收，太大又輕賣不掉多少錢」、「丟回收的話，資料還是有外洩可能吧」、「一般垃圾」、「這邊丟回收」

環保局曝正確做法

新竹市環保局先前說明，碎紙仍具回收再利用價值，民眾可將碎紙裝入透明塑膠袋或紙箱內妥善包裝，避免飛散後交由資源回收車回收。新北市環保局也指出，經碎紙機處理後的廢紙同樣屬於廢紙類回收物，只要包裝完善，就可交由清潔隊處理。

根據「回收大百科」說法，碎紙除了能作為寄送物品的緩衝墊材，也可列入廢紙回收，但需特別留意不得混入訂書針、膠帶或無法回收的複合材質紙張，否則恐影響後續回收製程。環保單位也提醒，落實正確分類，不僅避免受罰，也能提升資源循環利用效益。

