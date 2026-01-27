碎紙屬廢紙類可回收 亂丟最重罰6000元

為了保護個人資料，許多民眾習慣將帳單、文件等紙張投入碎紙機處理後再丟棄，但碎紙究竟能否回收，常讓人感到困惑。新竹市環保局明確指出，碎紙屬於可回收資源，應歸類為廢紙類處理，若民眾未依規定分類，可依《廢棄物清理法》開罰新台幣1200至6000元罰鍰。

碎紙究竟能否回收，常讓人感到困惑。（示意圖／pexels）

針對民眾在官網詢問「含個資紙張經碎紙機處理後，可以回收嗎？」的疑問，新竹市環保局回應，碎紙確實屬於回收項目。民眾只需將碎紙放入透明塑膠袋或紙箱內包裝妥當，再交由資源回收車清運即可。

環保組織RE-THINK重新思考在《回收大百科》網站說明，碎紙除了能作為寄送產品的緩衝墊料使用，也可以廢紙類方式回收。不過若希望這些碎紙順利製成再生紙，需注意避免混入訂書針、膠帶，也要小心別混入無法回收的複合紙材，例如亮面名片、護貝紙、特殊加工的傳單，以免影響回收製程。

新北市環保局曾說明，廢紙回收與處理一般分為白紙類、混合紙類、報紙類及牛皮紙類等類別，交由回收商送往紙廠再製。回收的廢紙會經過散漿、脫墨、抄紙、乾燥等程序後，製成再生紙、衛生紙、新聞紙等產品，供民眾再利用。

此外，台中市環保局也曾提醒，並非所有紙張都能回收。像是沾有油漆或油污的紙張、塑膠光面廢紙、複寫紙、護貝及離心紙，以及一些特殊用途的紙類，包括通行證、標籤貼紙、感熱紙、防油紙、砂紙、轉印紙等，皆屬於一般垃圾，不可當作資源回收。

