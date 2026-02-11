碎紙機也可能出事？專家揭辦公室隱藏風險

記者李鴻典／台北報導

碎紙機是辦公室常見設備之一，日常文件處理幾乎天天都會用到，但若操作不當也可能引發意外。近日一則因使用不慎導致氣爆的新聞，再度引起企業對辦公設備安全的關注。對此，專業商務用品顧問「486商務通」指出，碎紙機若缺乏正確操作方式不當與定期保養觀念，仍可能成為潛藏風險來源，企業在設備管理上不可輕忽。

486商務通表示，碎紙機在運作過程中會產生熱能與微小火花，加上機體內部同時累積大量紙屑，在保養時須避免使用含易燃氣體成分的噴霧型潤滑產品。此外，部分使用者會以食用油進行保養，長期下來不僅容易變質產生油耗味，也可能因油質變黏而影響運作，反而提高故障機率。較為妥善的作法，仍是選用碎紙機專用潤滑油或潤滑油包進行定期保養。

在日常使用管理上，不少人為了節剩時間，常將大量文件一次投入碎紙機，或讓設備長時間連續運轉，這些行為都容易造成馬達過熱，並加速刀頭磨損。486商務通指出，每台碎紙機都有其建議的負載量和連續運轉時間，依照產品規格分批處理文件，不僅能維持運作穩定，也有助於延長設備使用年限。



486商務通進一步提醒，定期清理廢紙桶、避免紙屑過度堆積造成回堵，以及使用原廠或專用的保養耗材，都是確保碎紙機順暢運作的重要環節。若使用過程中出現卡紙、異音或運轉不順等情況，應立即停機檢查，而非強行操作或自行嘗試高風險的處理方式。

486商務通建議企業在選購碎紙機時，除了考量價格因素，更應評估實際使用人數、每日文件處理量，以及設備本身是否具備過熱保護、卡紙自動停止等安全設計，才能真正符合辦公室需求，同時兼顧資訊與使用安全。

