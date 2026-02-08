中部中心報導

台中市一家安養機構員工，因為碎紙機"卡卡"，於是拿起潤滑油，朝碎紙機刀頭噴灑，沒想到啟動後卻冒出火花！原來是因為潤滑油成分含有"丁烷"，屬於高度易燃氣體，遇上機器高溫，因而引發小氣爆！

蹦的一聲，火花突然噴射出來，原本在現場圍坐的三名女性，瞬間驚嚇彈跳開，還好在外面的人反應也夠快，馬上拿著滅火器，對著火源噴灑！怎麼碎紙機會出事？仔細看畫面，當事人手裡拿著紙，疑似放不進去了，這時背對鏡頭的那位，手裡拿著罐裝物體，對著碎紙機噴噴噴，再按下開關，讓機器繼續運作，卻是突然冒火！

廣告 廣告





碎紙機突氣爆釀1傷！ 噴潤滑油「含丁烷」遇高溫機器引爆

碎紙機遇潤滑劑氣爆。

氣爆事件，發生在台中市西區的，日照中心辦公室，造成86歲的女性額頭紅腫送醫。當事人使用的，是含有丁烷成分的，潤滑油，朝著碎紙機刀頭，噴下去，又讓機器馬達繼續轉動！消防局也提醒，潤滑油要使用油性的，不要用氣體，保養之後，建議靜置一段時間，不要馬上插電使用，以免火花遇到助燃體，造成危險！

碎紙機突氣爆釀1傷！ 噴潤滑油「含丁烷」遇高溫機器引爆

碎紙機遇潤滑劑氣爆。











原文出處：碎紙機突氣爆釀1傷！ 噴潤滑油「含丁烷」遇高溫機器引爆

更多民視新聞報導

太誇張！大馬路持斧頭鐮刀又「當街脫褲」 花蓮男酒後失控

桃園機場驚傳「客機輪子脫落」 跑道暫時關閉

最新／屏東警匪對峙！嫌犯「持手榴彈」站上屋頂雙方一度僵持 國軍介入處理

