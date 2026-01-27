碎紙還能回收嗎 環保局給答案 丟錯罰6000

民眾為保護個資，會將文件、帳單等紙張投入碎紙機後再丟棄，不過碎紙還能不能回收，許多人都搞不清楚。對此新竹市環保局表示，碎紙同樣屬於可回收資源，應分類於廢紙類；民眾若未按照規定處理，可依《廢棄物清理法》處新台幣1200至6000元罰鍰。

有民眾在新竹市環保局官網詢問，「含個資紙張經碎紙機處理後，可以回收嗎？」環保局解答，碎紙屬回收項目，可以將碎紙放入透明塑膠袋或紙箱內包裝好，交由資源回收車清運。

環保組織RE-THINK重新思考在《回收大百科》網站指出，碎紙除了可以作為寄送產品的緩衝墊料外，也能以廢紙類回收；但如果想讓這些碎紙順利製成再生紙，記得避免混入訂書針、膠帶，也要小心別混入無法回收的複合紙材，如亮面名片、護貝紙、特殊加工的傳單，影響回收製程。

台中市環保局提醒，不是所有紙張都能回收，像是沾有油漆或油污的紙張、塑膠光面廢紙、複寫紙、護貝及離心紙，以及一些特殊用途的紙類，包括通行證、標籤貼紙、感熱紙、防油紙、砂紙、轉印紙等，皆屬於一般垃圾。

新北市環保局曾說明，廢紙回收與處理一般分為白紙類、混合紙類、報紙類及牛皮紙類等，交由回收商送往紙廠再製；回收的廢紙會經過散漿、脫墨、抄紙、乾燥後，製成再生紙、衛生紙、新聞紙等，供民眾再利用。

