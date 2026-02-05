一碗滷肉飯不夠，免費再加一碗！鹹酥雞、炸大雞腿都很推薦

台中南區高工路上這間便當店，最吸引人的是點一份便當即可免費加一碗滷肉飯，平價又能吃飽，鹹酥雞滷肉飯跟五吉香酥雞腿都很推薦，菜色新鮮好吃，內用有免費湯品跟飲料，讓學生、上班族或是有帶小孩的家庭都能吃飽飽。

喜歡吃辣的朋友，挖一匙配白飯，就像是提升了很多香氣，也讓便當增加了唰嘴感。滷肉飯，每一個便當都可以免費招待一碗，內用外帶都可以。

當天喝到的是海帶蛋花湯，湯頭鮮甜，有蛋香跟海帶的清脆。

飲料提供的是冰紅茶，味道甘甜清香，喝起來很順口。

廣告 廣告

續碗的滷肉飯，會用一個碗裝，會先淋上滷汁後再放入滷肉。

口感軟嫩微Q，味道鹹甜不膩口 。

愛吃辣的很推薦這個辣菜脯，辣度是有層次的，配上滷肉飯一起香氣變得更加豐富。

主餐鹹酥雞

肉質鮮嫩Q彈，咀嚼時有肉香跟肉的甜味，趁熱吃還有些微肉汁感，加上一點點的胡椒鹽提香，是一道很唰嘴的鹹酥雞，也會想要為了這一道再來。

主餐五吉香酥雞腿

外皮酥脆，吃得到咖滋感，咀嚼時也會有麵皮的甜味加上胡椒鹽的鹹香。肉質鮮嫩有彈性，以肉的甜味為主。

配菜的部分都炒得不錯，保有蔬菜的清脆跟甜味，也不會太油膩。

店家名稱：五吉雞腿王

所在地址：臺中市南區高工南路1號

營業時間：1:00-14:00 / 17:00-19:30

相關連結

一碗滷肉飯不夠，免費再加一碗，鹹酥雞、炸大雞腿、自製朝天椒菜脯都很推薦-菜單

日式無菜單板前料理，融合台日經典的味蕾藝術

超萌的迷你一口紅豆餅，餅皮Q軟帶脆，甜而不膩，餡料實在

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！