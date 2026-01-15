碗盤先泡水晚點再洗？ 毒理教授示警「4大洗碗習慣」：細菌反而更多

是不是大家都有這樣的煩惱？煮飯備料其實都不是什麼大問題，但是真正讓頭疼的其實是緊接而來的「洗碗」。雖然在台灣外食的人很多，但現在吹起的養生風潮，讓很多人為了要吃得更健康而寧願多花一些時間，就是要在家做菜。當然親自做菜不是什麼多困難的事，過程中也是有很多的情趣可言，但吃到最後，再怎麼浪漫還是得面對現實，就是要洗碗。

錯誤洗碗方法 後果一次看

招名威教授 毒理威廉分享，自己家裡向來是「會下廚的人就不用洗碗」，而因為他的廚藝實在不敢恭維，長年來便自動扛起洗碗的重任。也正因為累積了數十年的洗碗經驗，他練就了一套把碗洗得乾淨、又不易殘留油漬與細菌的獨門技巧。不過，他也提醒，其實有些洗碗時容易被忽略的小細節，往往才是影響清潔效果的關鍵。

1、 碗盤摞一起，還不及時洗

等空閒下來才去洗，甚至有人一泡就是大半天。用水泡碗，最好別超過4小時，因為碗盤裡的油脂或剩菜剩飯會讓細菌特別容易繁殖，約1-4小時是細菌的適應期，4小時後會大量繁殖。而且，油膩膩的碗盤摞一起也很容易造成交叉污染，所以，讓碗盤可以和食物分離很重要，主要是因為水槽內可能含有沙門氏菌、變形桿菌、副溶血弧菌、痢疾桿菌等細菌，它們都很容易附在碗盤上。

2、洗什麼都用洗潔精，還不稀釋就用

不管是有油還是無油，都喜歡用洗潔精，總感覺這樣才洗的乾淨，而且通常是把洗潔精擠在菜瓜布上，沾一點水就洗。洗潔精的主要成分是表面活性劑，若沒有耐心完整沖乾淨，是會殘留在餐具上的，過量接觸洗潔精對人體肯定沒好事。

建議最好先分清楚當下吃的食物是否是含有油脂性的，像是燙青菜只有加鹽，沒有再加醬油或麻油來調味的話，其實是不需要洗潔精來清洗的；再者，洗潔精通常都很濃，滴一點點到水中稀釋之後來洗碗盤是非常合理的，也不會傷手。

3、碗筷不晾乾卻用抹布擦

有些人懶，洗完碗筷總是喜歡貪快，隨便用抹布擦一擦，不讓碗筷滴水直接摞起，這很導致細菌滋生，不夠乾淨。最好就是家裡備有碗盤架，洗完之後直接放上去控水晾乾，也可以使用消毒櫃，但必須注意，洗碗架或洗碗盆也是要常常清洗，不然洗乾淨的碗筷很容易二次污染。

4、抹布一定要清洗

研究發現，長期不洗抹布，單塊抹布上的細菌總數最高可達5000億個！要避免這種問題，只要你聞出來抹布有臭臭的味道，就表示細菌開始滋生了，這時候一定要丟掉，別節省。

而且一般來說1個月就應該要更換一次抹布，而且抹布最好是木纖維材質的，具有很強的親水性和排油性，比較不容易讓細菌黏附，但，每天清洗一下，很難嗎？

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

