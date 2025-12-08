碗筷隨餐附上、客想先討餐具添飯 與店員爆衝突

女子代替80歲的阿嬤跑去跟店員要碗，店員說餐具都是隨餐附上，雙方疑似因此爆發衝突。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





高雄一名女子跟火鍋店店員互相對嗆，原來女子80歲的阿嬤肚子餓，想要先添白飯來吃，他跑去跟店員要碗，店員說餐具都是隨餐附上，雙方疑似因此爆發衝突，女子氣到揚言用手機開直播，高分貝的音量不只把店內的嬰兒嚇哭，也影響其他客人用餐。

咆哮客人vs.女服務生：「你不要影響人家，你不要影響這家餐廳，你在說你嗎。」

火鍋店內女客人當眾跟店員大聲對嗆，店員不甘示弱罵回去，女子氣炸一路追罵，把其他客人的小孩都嚇哭。

咆哮客人vs.女服務生：「他把小孩都嚇哭了，（你就欺負我們啊），我欺負你了嗎，（沒有嗎，我就只是要先添飯不行嗎），我不是說餐點出去才有附碗嗎，（啊人家老人家肚子餓了不行嗎）。」

聽兩人吵架的內容，疑似是女子到自助吧吃到飽火鍋店，想要先要碗筷吃自助吧的食物，店員解釋碗筷是隨餐送上，女子氣到要拿手機開直播，沒多久警察就到場。

女服務生vs.三民二員警：「店長在不在，欸要打電話給他，他現在不在店裡。」

咆哮女子vs.三民二員警：「服務態度不太好齁，我跟他講說可不可以拿一個碗，（人家啊奶奶肚子餓對不對，好那我知道我跟他講一下，啊我幫你登記一下），沒有關係啦，登記什麼，我有權不用登記啊。」

女子拒絕抄登資料，強調絕對會向店長投訴這名女店員，沒有正式報案，事情發生在7號晚間8點多高雄天祥一路某間火鍋店，這名女顧客是店裡常客，當晚她說80多歲的阿嬤想要先拿碗來添白飯，詢問女店員，店員解釋碗等送上湯底和餐點才會一起附上，雙方因此爆發衝突，直接店裡對罵雖然當下就和解，但已經影響其他客人用餐。

非當事民眾：「感官跟她個人的態度，讓大家覺得她的脾氣都不是很好，服務員也是跟我們一樣，都是勞工都是來上班賺錢的。」

鼎金派出所長李邦豪：「雙方均表示無須警方介入協助。」

部分店家確實會為了防止客人沒點餐前就先去使用自助吧，影響其他客人權益，所以會在送上餐點後再給碗，客人如果沒有搞懂店家規則就大吵，真的壞了在場所有人用餐興致。

