一碗羊肉湯的故事 陳亭妃：女性的力量

立委陳亭妃發布參選台南市長的第五支形象短片。(陳亭妃服務處提供)

記者翁順利∕台南報導

民進黨台南市長初選參選人陳亭妃立委，五日發布第五支形象短片《妃常用心》，選擇在台南米其林必比登名店「蓮霧腳羊肉」拍攝，一進門就是熟悉的招呼聲、羊肉湯的熱氣、以及攤前日復一日的真實生活，陳亭妃在片中品嘗羊肉湯、麵線，坐在攤位前輕輕說出：「一輩子的青春、打拚，都留在這裡。」簡單、真誠，也道出她從政二十七年的心。

蓮霧腳羊肉店家的背後，深藏著一段台南女性的堅強故事，老闆娘是亭妃就讀家齊高中的學妹，原本是理工科背景，從未想過會踏入餐飲業，但因緣際會接觸到羊肉湯，恰好遇上原先老闆準備盤讓這家老店，她覺得是機會，二話不說接下攤子。歷經不斷試味、反覆研究調整，只為煮出客人喜歡的味道，研發出廣受歡迎的創意料理「羊肉卷」，因此獲得米其林必比登的肯定。

陳亭妃說：剛開始沒有人看好這家盤讓後的羊肉店，但年輕女老闆用耐心、韌性與不服輸的性格，跌破所有人的眼鏡，透露出女性的包容、耐心、用心，就是一種力量，只要把握住機會，一定能做得比別人更好。

她提到，自己與學妹的生命軌跡其實相似，一樣都沒有背景，但比別人更認真。她從二十三歲參政、靠婦女保障名額踏進政治，所有人都質疑她，但她告訴自己：不能讓疼惜我的人失望。於是從議員到立委，每一次得票率都比前一屆更高；二零零八年以九四三票逆轉擊敗國民黨栽培的台南市長候選人，讓台南的政治板塊徹底翻轉。

她強調，從過去、現在到未來，她會用同樣的耐心、同樣的用心、同樣的韌性、同樣的堅持，去完成《市民約定書》裡每一條她與市民共同寫下的承諾：台南第一位女市長，一定不會讓台南市民失望。