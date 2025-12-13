【一碗麵連結兩岸人生經驗】賴總統：認同臺灣就是國家主人

記者郭曉蓓／臺北報導

總統賴清德昨日在臉書分享來自中國河南老闆在臺北開設麵店的故事，強調臺灣是一個多元、開放的社會，只要認同臺灣，就是這個國家的主人；政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活。

陸配老闆深耕20年 以臺灣為家

賴總統貼文指出，前陣子，他來到臺北市中山區巷弄裡的「開封包公府私房麵」，吃到一碗讓他完全停不下來的「招牌私房麵」，酸甜又爽口的蕃茄湯頭，好吃到讓他忍不住問老闆：「以後總統府開會能不能叫外送？」但這碗麵打動他的，除了味道，還有它承載的人生故事。一碗麵，連結的是兩岸的人生經驗，也是我們共同生活的這片土地。

賴總統說，郭明華老闆來自中國河南，在臺灣打拚超過20年。郭明華跟他分享創業的辛苦，還有拉拔3個孩子長大的過程。她說：「中國大陸是父母生我養我的地方；但我在臺灣生兒育女、子孫都在臺灣，這裡更是我的家。」讓他非常感動。

賴總統表示，郭老闆的故事，說明了臺灣是個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同臺灣，就是這個國家的主人。政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活。

賴總統分享「開封包公府私房麵」用餐經驗，與來自中國河南的老闆郭明華在臺打拚故事。（取自賴總統臉書）