一碗10元飄香35年！台南林家肉燥飯突宣布「下台一鞠躬」 熟客不捨

台南林家肉燥飯飄香35年，12/3宣布「下台一鞠躬」。翻攝林家肉燥飯臉書



台南知名小吃「林家肉燥飯」飄香35年，開業迄今堅持1碗10元肉燥飯，不僅深受在地熟客喜愛，在Google上評分更高達4.3。林家肉燥飯昨（3日）在臉書發文宣布，由於老闆、老闆娘年事已高，忍痛決定「下台一鞠躬」，消息傳出後，湧入大批網友留言表達不捨。

林家肉燥飯3日在臉書發文表示：「謝謝大家，下台一鞠躬」，貼文中談到，1990年開店至今，從南園街養生市場，再來就是大家所熟知的安和路一段。「從阿公帶著孫子來吃，到孫子長大帶著自己的孩子來吃，林家肉燥飯彷彿是每個老客人家裡的第二個廚房。」

店家感性地說，一碗肉燥飯十元，35年的堅持，裡頭蘊含的不只美味，還有辛苦的血汗，和已工作到變形的一把老骨頭⋯⋯，暱稱「林老北」的老闆說：「大家生活都辛苦了，為的就是只求一頓溫飽，我們少賺一點沒關係，大家有吃飽就好。」

店家表示，如今「林老北」和「林老目（老闆娘）」年事已高，忍痛做出重大決定，「想說的話太多了，期間真的非常感謝所有人的支持。」接著說，林家肉燥飯的扛棒，會繼續扛在肩上，無論未來走向何方，也請再給我們支持！加油！打氣！店家也希望大家對於林家肉燥飯，有照片、有回憶、有故事、有想說的話，都可以放上來跟大家一起分享，「謝謝大家，謝謝！」

林家肉燥飯「下台一鞠躬」消息曝光，不少在地熟客湧入粉專表達不捨留言：「看著老闆的腰越來越彎，真的很不捨，祝您們夫妻健康快樂」、「感謝你們」、「辛苦了大半輩子，終於可以休息了，祝未來一切平安順利」、「便宜又好吃，可惜吃不到了！」、「辛苦你們了！請阿北阿姨好好休息，也期待林家肉燥品牌下一個新階段再啟程。」

