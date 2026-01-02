碟中諜假死耍俄！釣出俄特工 烏軍情局挫敗暗殺行動 救回RDK指揮官

烏克蘭軍情局證實，卡普斯京仍活著。 圖：翻攝自 X @rainbow78521

[Newtalk新聞] 烏克蘭軍情局（GUR）近日證實，歷經數月精心策劃的秘密行動成功挫敗了俄羅斯特勤部門（FSB）針對「俄羅斯志願軍團」（RDK）指揮官丹尼斯・卡普斯京（Denis Kapustin）的暗殺陰謀。

GUR 局長布達諾夫表示，卡普斯京目前安然無恙，俄方試圖謀殺他的行動最終宣告失敗。據悉，卡普斯京被俄羅斯總統普丁視為私人敵人，FSB 曾為此提供五十萬美元賞金。

為了保護卡普斯京，GUR 展開了一項歷時超過一個月的複雜特別行動，不僅救回其性命，還揭露了暗殺幕後的指使者與執行者。12 月 27 日，俄軍曾宣稱卡普斯京在扎波羅熱方向遭高射無人機擊斃，但實際上這是 GUR 精心安排的假死行動。行動過程中，原本提供給 FSB 的 50 萬美元賞金被烏方成功接收，潛伏於 RDK 的間諜及周邊聯絡人也被逐一揪出。

烏克蘭軍情局成功挫敗俄暗殺陰謀，俄羅斯志願軍團（RDK）指揮官卡普斯京假死生還。 圖：翻攝自 維基百科

布達諾夫向卡普斯京及其團隊表示祝賀，稱他們成功戲耍了俄羅斯特勤部門。卡普斯京目前仍在烏克蘭境內，準備繼續執行既定任務。

「俄羅斯志願軍團」於 2022 年 8 月 11 日正式成立，由前俄軍、前聯邦安全局及內務部官員，以及對俄羅斯世界理念失望的民族主義運動人士組成。該軍團自成立以來，積極在烏克蘭及俄邊境地區發動突襲行動，並曾一度占領邊境哨所。

國防部情報總局發言人安德烈・尤索夫（Andrey Vlasov）表示，這些在烏克蘭作戰的俄羅斯公民是作為烏克蘭國防軍的一部分行動，「他們有權在國內採取任何必要行動」，並使用繳獲的武器完成任務。

