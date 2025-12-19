碧唇聖誕護唇禮盒 交換禮物的最佳選擇

記者鄭賽梅／臺北報導

年末又到了交換禮物的高峰期，你是不是也在煩惱，預算有限、送禮對象又各式各樣，想要實用又有心意，卻常常繞了好幾圈還下不了手？這時候，一份既實用又貼心的護唇禮盒，就成了交換禮物的最佳選擇。Blistex碧唇今年聖誕推出的「聖誕護唇禮盒」，正好解決你的煩惱。禮盒內精選4款人氣護唇商品，從潤色、補水到修護一次到位，不挑顏色也不分性別，送禮更安心。

聖誕節護唇禮盒，同時擁有4款超人氣護唇膏

碧唇深耕唇部保養75年，針對不同唇況與生活場景，打造完整的護唇產品線。不管是通勤、妝前打底，還是夜間修護，聖誕節限量組合1組4支，手刀入手一次搞定。

2025聖誕禮盒4款超人氣商品：

1.高保濕潤色護唇膏：薄擦自然提亮，裸妝也能有好氣色。

2.極致水漾護唇膏：長效保濕+淡雅檸檬香氣，日常護唇清爽舒適。

3.水感修護潤唇膏：3種成分舒緩乾裂與敏感，妝前使用讓唇妝服貼不打架。

4.美國經典小藍罐：推薦夜間厚敷加強修護，一夜就能還你柔嫩雙唇。

高CP值限定優惠，交換禮物更聰明

原價799元，聖誕期間特價699元，一次入手多款人氣商品，既實用又有心意。禮盒已於官方通路及指定電商平台限量販售，限量30組，是年末交換禮物與表達節日心意的不易出錯之選。

更多碧唇產品及購買資訊，歡迎造訪Blistex碧唇官方網站https://reurl.cc/gnYMoR 及蝦皮: https://reurl.cc/GGNEvp 或追蹤 FB/IG：blistextaiwan

Blistex碧唇今年推出的「聖誕護唇禮盒」，精選4款人氣護唇商品，從潤色、補水到修護一次到位，不挑顏色也不分性別，送禮更安心。(業者提供)

