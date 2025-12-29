碧姬芭杜生前曾批「吃狗野蠻」 南韓狗肉養殖場擬2027年全關

圖為1982年2月10日，法國影星碧姬芭杜於巴黎街頭參加爭取動物權益活動，她於2025年12月28日逝世。美聯社資料照



據南韓媒體今天（12/29）報導，法國性感女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot），近日離開人世，她生前曾批評南韓吃狗肉的文化「野蠻」，引發南韓社會爭論，隨著時代變遷，南韓政府也在推動變革，預計在2027年之前，關閉全國狗肉養殖場。

據韓聯社報導，法國知名女星、有「性感小野貓」之稱的碧姬芭杜，本月28日證實離開人世，享壽91歲，她生前積極倡議動物福利，曾公開批評南韓吃狗肉的文化「野蠻」，一度引發南韓社會反彈。

廣告 廣告

雖然動物保護已成為世界趨勢，但南韓人吃狗肉進補，甚至將狗肉湯稱為「補身湯」（보신탕），已是超過百年的當地文化，外國明星突然介入，社會情感難以接受，當時部分南韓人駁斥：「法國人也在吃鵝肝、蝸牛，憑什麼將韓國飲食文化稱為野蠻。」

也有南韓人支持碧姬芭杜的說法：「即便外國人的批評，聽起來不舒服，但吃狗肉確實不符合時代潮流。」

隨著時代改變，南韓政府也在推動變革，去年8月《禁食狗肉特別法》上路，至今已逾一年，農林畜產食品部本月28日公布的統計資料顯示，全國1537間狗肉養殖場，已有1204間歇業，佔總數的78%，仍有333間尚未歇業，共計飼養3萬6722隻狗。

農林畜產食品部說明，依照目前的趨勢，應該能在2027年2月之前，關閉全國狗肉養殖場，順利達到終止食用狗肉的目標，對於歇業的養殖場業者，政府將繼續提供轉職與融資協助。

更多太報報導

從業逾半紀 BBC戰地老將：第三次世界大戰從未如此接近

OpenAI新職缺「年薪1800萬」 執行長阿特曼：壓力超大！立馬跳入火坑

南韓發消費券奏效！自營業歇業數「驟減逾1萬家」 專家憂：僅短期止血