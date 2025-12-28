碧姬芭杜辭世享耆壽91歲

被譽為「性感小野貓」的法國影壇傳奇女星碧姬芭杜驚傳辭世，享耆壽91歲。碧姬芭杜基金會28日對外正式公布噩耗，聲明中提到，「基金會悲痛宣布，碧姬芭杜已經離世，她在事業巔峰時選擇離開舞台，將一生奉獻給動物福利與基金會使命。」但具體逝世時間以及死因並未說明。

碧姬芭杜1934年出生，最早被時尚雜誌《ELLE》發掘成為模特兒，在1956年以《上帝創造女人》聞名國際，1950至1970年代風靡全球，參演了約50部電影演出，是法國電影史上最具代表性的女星之一，以大膽作風與獨特魅力，成為女性解放與性自由的象徵，甚至還被拿來與瑪麗蓮夢露相提並論，她也曾經前往好萊塢發展，與寇克道格拉斯等影星合作。

不過1973年正當紅時，她卻厭倦必須維持完美形象的演藝圈生活，選擇投身流浪動物保護工作，毅然退出影壇，震撼演藝圈。而早在今年10月，網路上傳出她病逝的謠言，當時她還親自闢謠，直言「不知道是哪個笨蛋傳的，我還好好的！」時隔2個月傳出死訊，讓全球影迷都相當惋惜。