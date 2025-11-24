碧娜．鮑許最終之作登台 2026台灣國際藝術節16檔節目公開
2026台灣國際藝術節（TIFA）將於明（2026）年3月8日至5月30日間登場，國家兩廳院今（11/24）日公布16檔節目，包含舞蹈劇場傳奇碧娜．鮑許 （Pina Bausch）的最後創作《如石頭上的青苔》 ，兩廳院歷經多年後終於克服萬難邀演來台。
邁入第18屆的TIFA，今日舉辦記者會公布16檔精彩節目，邀請來自美國、加拿大、英國、法國、德國、葡萄牙、丹麥、加泰隆尼亞與台灣等9國頂尖藝術創作者，將於2026年3月8日至5月30日期間登場，帶來共106場演出。
此次演出團隊包含長年活躍於國際舞台的丞舞製作團隊（B.DANCE），全新創作《網》首登國家戲劇院，從戰火與社會動盪的靈感出發，凝視人在制度與歷史間的牽繫；導演徐堰鈴與前兩廳院駐館藝術家李屏瑤共同打造《仙女三重奏》，從民間信仰與家庭記憶出發，幽默描繪三代女性的生命告白；莎士比亞的妹妹們的劇團邁入30周年，首度邀請導演洪唯堯聯手推出《沒有派對》，結合樂團「草東沒有派對」的音樂與即時影像，描繪世代躁動與迷惘。
兩廳院駐館藝術家王宇光的《捺撇 duo》歷經7年淬鍊，首次於台灣劇院空間正式亮相；台北室內合唱團《島嶼上沒有四十四隻石獅子》由作曲家林桂如與導演洪千涵攜手，將打破觀眾對合唱形式的概念；兩廳院駐館藝術家團隊僻室 House Peace，與在地實驗ET@T創作《獸靈之詩：頭骨的召喚》，則運用VR與MR技術將台灣原創文學轉化為XR劇場。
在當代之外，TIFA為觀眾獻上國際經典。舞蹈劇場傳奇碧娜．鮑許 (Pina Bausch) 的最後創作《如石頭上的青苔》 ，兩廳院歷經多年終於克服萬難邀演來台；傳奇男中音布萊恩．特菲爾 (Sir Bryn Terfel) 與指揮大師梵志登 （Jaap van Zweden）則攜手長榮交響樂團，以《諸神與魔鬼》再現歌劇中的神話與宿命題材；法國劇場鬼才喬埃・波默拉 (Joël Pommerat)），攜手原班卡司重現《兩韓統一》；導演克里斯多福・魯賓 (Christopher Rüping）執導90年代經典劇本《不過就是世界末日》 ，再度引發關於家庭與孤寂的追問；法朵天后瑪麗莎 (Mariza) 則以當代編制重現葡萄牙靈魂之歌，以深沉細膩的吟唱帶來里斯本巷弄間的濃烈情感。
國家兩廳院藝術總監劉怡汝受訪時表示，此次TIFA的台灣團隊中，很多是首度登上TIFA舞台，讓人期待他們繼續發光發熱，這個結果並非刻意為之，是新一代的藝術家剛好成熟了，他們並非剛出社會的新鮮人，是已經工作一段時間，累積足夠創作能量後初次站上TIFA舞台。
對於這一批藝術家的特色，劉怡汝舉例，如洪唯堯的《沒有派對》對於時事的掌握或詮釋，有許多自己的感受與經驗，年輕一輩藝術家的創作來源，常來自生活周遭的經驗跟感受，有很強的當代性，強烈反映他們看到的社會，同時對表演元素也跳脫過去的規範，「不會說舞蹈一定是什麼樣，戲劇一定是什麼樣」，同時國外節目有許多經典重現，成現有趣的對照，也期待觀眾可以進場，看看藝術家以各自語言回應時間的流動。
更多太報報導
公視董監事名單延宕 羅智強祭1招「防小人」：修法刪延任條款
TaiwanPlus爆拒絕「台灣腔英文」播報 監察院批歧視要求文化部檢討
【深度報導】從奧運到世博場外 台灣文化外交如何練兵征服20萬觀眾？
【深度報導】重建台灣藝術史6年有成 基層教育卻有斷層隱憂
其他人也在看
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
金馬收視出爐！收看人口突破660萬 收視高點落在「他」身上
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮於22日圓滿落幕，而本屆電視加上網路，總計共664萬7616人觀賞金馬盛會。金馬官方社群也有高達720萬次...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 1 天前
TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 22 小時前
楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星楊丞琳過去在中國綜藝節目上，宣稱自己是廣東人而掀起爭議；中共官媒《央視》過去曾點名過18位台灣藝人、並將他們列為「表態」範本，楊丞琳也入列其中。日前有網友在社群發文提及楊丞琳突告白台灣，稱「想念台灣歌迷」以及蕭敬騰睽違5年「留台灣唱跨年」等情況，相關引發網友熱議。對此，就有YT頻道分析近期部分台灣藝人轉向、改對台灣粉絲示好的內情，疑似與前陣子鬧得沸沸揚揚的于朦朧墜樓疑雲有關。民視 ・ 7 小時前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 4 天前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 11 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 8 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
徐若瑄抗癌走過手術開唱 「我沒有放棄」台下哭成一片
徐若瑄23日在Billboard Live Taipei開唱，她為了曲目安排，「潛水」在粉絲社群兩個月，改編了多首歌曲，準備了20分鐘的不插電演出，也首次挑戰吉他自彈自唱，展現滿滿誠意。Yahoo娛樂訊息 ・ 50 分鐘前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 2 小時前
《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前
海量新劇開播！11月韓劇「熱搜榜」TOP 10出爐：《親愛的X》持續霸榜拿下第1、Netflix夯劇《一吻爆炸》竟然才第6名...來看網友都在搜什麼！？
一轉眼2025年倒數不到一個多月結束，大家最近在追什麼呢？最近11月海量新劇輪番上陣，因此話題韓劇大洗牌！趕緊一起來看目前11月熱搜韓劇TOP 10榜單！韓國數據分析機構GOODDATA公開11月第二週最新韓熱搜排行榜」TV+OTT榜單！目前不僅有10月韓劇熱播中，眾多11月新劇陸續登場，讓劇迷們沒時間劇荒，趕緊一起來看網友都在搜什麼吧！？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 6 小時前
TWICE驚喜二安！ 限定神曲TT嗨翻全場 3成員「揪吃火鍋」
TWICE高雄演唱會落幕，破天荒「二次安可」獻唱神曲TT，現場氣氛嗨翻！周子瑜感謝粉絲「十年陪伴」，MOMO、SANA、子瑜離台前相約吃火鍋，品嚐道地麻油雞釜飯，展現對台灣美食的熱愛。兩天共吸引18萬人次，為當地帶來超過5億元產值，成功締造國際級音樂盛事！TVBS新聞網 ・ 4 小時前