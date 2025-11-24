碧娜．鮑許最終之作登台 2026台灣國際藝術節16檔節目公開

2026台灣國際藝術節公布節目，碧娜．鮑許烏帕塔舞蹈劇場《如石頭上的青苔》。國家兩廳院提供，攝影Evangelos Rodoulis



2026台灣國際藝術節（TIFA）將於明（2026）年3月8日至5月30日間登場，國家兩廳院今（11/24）日公布16檔節目，包含舞蹈劇場傳奇碧娜．鮑許 （Pina Bausch）的最後創作《如石頭上的青苔》 ，兩廳院歷經多年後終於克服萬難邀演來台。

邁入第18屆的TIFA，今日舉辦記者會公布16檔精彩節目，邀請來自美國、加拿大、英國、法國、德國、葡萄牙、丹麥、加泰隆尼亞與台灣等9國頂尖藝術創作者，將於2026年3月8日至5月30日期間登場，帶來共106場演出。

兩廳院舉辦記者會，公布2026台灣國際藝術節（TIFA）演出節目。國家兩廳院提供。

此次演出團隊包含長年活躍於國際舞台的丞舞製作團隊（B.DANCE），全新創作《網》首登國家戲劇院，從戰火與社會動盪的靈感出發，凝視人在制度與歷史間的牽繫；導演徐堰鈴與前兩廳院駐館藝術家李屏瑤共同打造《仙女三重奏》，從民間信仰與家庭記憶出發，幽默描繪三代女性的生命告白；莎士比亞的妹妹們的劇團邁入30周年，首度邀請導演洪唯堯聯手推出《沒有派對》，結合樂團「草東沒有派對」的音樂與即時影像，描繪世代躁動與迷惘。

兩廳院駐館藝術家王宇光的《捺撇 duo》歷經7年淬鍊，首次於台灣劇院空間正式亮相；台北室內合唱團《島嶼上沒有四十四隻石獅子》由作曲家林桂如與導演洪千涵攜手，將打破觀眾對合唱形式的概念；兩廳院駐館藝術家團隊僻室 House Peace，與在地實驗ET@T創作《獸靈之詩：頭骨的召喚》，則運用VR與MR技術將台灣原創文學轉化為XR劇場。

丞舞製作團隊於記者會現場演出。國家兩廳院提供，攝影蔡耀徵

在當代之外，TIFA為觀眾獻上國際經典。舞蹈劇場傳奇碧娜．鮑許 (Pina Bausch) 的最後創作《如石頭上的青苔》 ，兩廳院歷經多年終於克服萬難邀演來台；傳奇男中音布萊恩．特菲爾 (Sir Bryn Terfel) 與指揮大師梵志登 （Jaap van Zweden）則攜手長榮交響樂團，以《諸神與魔鬼》再現歌劇中的神話與宿命題材；法國劇場鬼才喬埃・波默拉 (Joël Pommerat)），攜手原班卡司重現《兩韓統一》；導演克里斯多福・魯賓 (Christopher Rüping）執導90年代經典劇本《不過就是世界末日》 ，再度引發關於家庭與孤寂的追問；法朵天后瑪麗莎 (Mariza) 則以當代編制重現葡萄牙靈魂之歌，以深沉細膩的吟唱帶來里斯本巷弄間的濃烈情感。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝受訪時表示，此次TIFA的台灣團隊中，很多是首度登上TIFA舞台，讓人期待他們繼續發光發熱，這個結果並非刻意為之，是新一代的藝術家剛好成熟了，他們並非剛出社會的新鮮人，是已經工作一段時間，累積足夠創作能量後初次站上TIFA舞台。

對於這一批藝術家的特色，劉怡汝舉例，如洪唯堯的《沒有派對》對於時事的掌握或詮釋，有許多自己的感受與經驗，年輕一輩藝術家的創作來源，常來自生活周遭的經驗跟感受，有很強的當代性，強烈反映他們看到的社會，同時對表演元素也跳脫過去的規範，「不會說舞蹈一定是什麼樣，戲劇一定是什麼樣」，同時國外節目有許多經典重現，成現有趣的對照，也期待觀眾可以進場，看看藝術家以各自語言回應時間的流動。

