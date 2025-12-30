碧昂絲身價破10億美元 加入泰勒絲蕾哈娜行列

（中央社紐約29日綜合外電報導）美國雜誌「富比世」今天指出，美國流行音樂天后碧昂絲（Beyonce）如今身價突破10億美元大關，躋身史上第5位達成這項里程碑的音樂人，其中包含泰勒絲、蕾哈娜等巨星。

以公布全球富豪排行榜聞名的富比世（Forbes）表示，44歲的碧昂絲加入其他億萬富豪藝人的行列，其中包括她的丈夫、饒舌歌手傑斯（Jay-Z），還有泰勒絲（Taylor Swift）、布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）及蕾哈娜（Rihanna）。

法新社報導，碧昂絲近年獲益豐厚，她2023年舉行的「文藝復興世界巡演」（Renaissance World Tour）就賺進將近6億美元。

她去年以鄉村音樂專輯「牛仔卡特」（Cowboy Carter）重塑自身音樂風格，不僅拿下今年葛萊美獎最佳年度專輯，接著展開的巡迴演唱會也是今年全球最賣座。

富比世估算，綜合這些獲利、音樂版權及其他合約收入，碧昂絲今年稅前收入達1億4800萬美元，讓她成為全球收入第3高的音樂人。 富比世並未公布碧昂絲淨資產的具體估值，但提到儘管她將事業版圖擴張至美髮、威士忌和服裝品牌，她大部分個人財富仍來自音樂作品本身、全球巡演以及掌控過往作品的版權。（編譯：洪培英）1141230