即時中心／林韋慈報導

台北市一名簡姓中配在2024年7月時因情緒不佳，帶著兩名學齡女兒到新店碧潭企圖輕生，最後自己游上岸存活，但兩名女兒溺斃。台北地院國民法庭一審判刑16年6月，目前全案上訴至高等法院審理中。簡女台灣丈夫白姓男子向台北地檢署申請犯罪被害人補償金360萬元。台北地檢署犯罪被害人補償審議委員會認為，簡女遭人打瞎左眼並罹患身心疾病時，白男身為配偶未能給予適當支持，也未協助排解與公婆同住所帶來的生活摩擦，最終僅核准216萬元補償金。

人倫悲劇案情因「婆媳問題」

該名中配簡女與台灣籍白姓男子於中國相識結婚，原本簡女收入穩定，一家定居中國。但受新冠疫情影響，加上遭人砸傷左眼失明，失去經濟來源。2023年7月，夫妻返回台灣與公婆同住，但簡女與其生活習慣差異及語言溝通不順，經常發生衝突。

廣告 廣告

2024年7月2日上午，簡女與丈夫及婆婆發生口角後，帶兩名女兒到碧潭渡船頭。她藉口拍照將女兒帶入水中，但刻意讓兩人溺水死亡。隔日，她跳潭未成後向警方自首。

檢察官依家暴殺人罪起訴簡女，一審由國民法庭審理。庭上簡女多次情緒激動，表示後悔；白男未親自出庭，由律師代為請求法官給予家庭重建機會。合議庭認為，簡女抱持對公婆的報復心理，並利用女兒信任犯案，惡性重大，但考量其自首與社會復歸可能性，判刑16年6月。

丈夫申請犯罪被害人補償金遭減

白男事後向北檢申請「犯罪被害人補償金」360萬元。審議委員會指出，簡女因商業糾紛遭打瞎左眼，導致身心疾病，但白男身為配偶未能給予適當支持；此外，簡女在白男安排下來台與公婆同住，面對生活摩擦與壓力時，也未獲適當關心與排解。

因此，委員會認為白男對案件具有部分責任，決定酌減4成補償金，最終核准216萬元。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：快新聞／碧潭中配母溺女案！公婆摩擦未能排解 台籍丈夫申請被害人補償金獲准216萬

更多民視新聞報導

徐巧芯姻親決裂！劉向婕「切割」杜秉澄 她出面親曝：已郵寄離婚協議書

雙北捷運警報簡訊未標註「演練」超嚇人 網：以為真的

台中清泉崗空軍弊案4軍官遭重判 貪汙、性招待全都來

