碧潭地景裝置展一日晚間在碧

記者謝國金、彭新茹∕綜合報導
苗栗縣文觀局攜手雪霸國家公園管理處、泰安鄉公所及泰安溫泉區觀光發展協會，舉辦為期兩天的「泉柿原味」泰安溫泉暨甜柿推廣活動，一日在泰雅原住民文化產業區登場。
活動延續去年「泉柿原味」主軸，推出「住」「柿」大吉活動-「溫泉住宿-我送甜柿-造型陶瓷罐」、「苗栗泰安享泡湯HAPPY優惠送好禮抽」，並結合泰雅文物館增設具有泰雅族「祖靈之眼」圖騰設計之第二溫泉煮蛋池。
縣長鍾東錦表示，現在正值甜柿產季，泰安、南庄都有品質優異的甜柿，加上泰安溫泉，歡迎全國遊客來苗栗品嘗美食、享受泡湯的樂趣。
新竹縣五峰鄉公所也於週休二日在竹北新瓦屋舉辦甜柿節。鄉長秋維書表示，今年因天災、自然落果跟猴害，收成只剩一半雖然產量減少，但品質仍相當不錯，活動現場集結五峰優質甜柿、特色農特產、原鄉美食與文化展演，讓民眾近距離感受部落風情。
另為加強民眾對國產米糧的認識，竹北市農會週休二日舉辦「國產米糧創新行銷推廣活動，好米好生活從一碗飯開始」，系列活動包括米食小學堂、米食ＤＩＹ體驗等米食新知，還有在地農特產展售會，讓民眾提升米食意識、傳承米食文化。
