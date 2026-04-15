碧潭堰獲「2025第13屆台灣景觀大獎」 水利局市政會議獻獎
新北碧潭堰貫通新店溪棲地通廊，營造濱溪全齡休憩空間，實現六水建設成果，參與中華民國景觀學會舉辦「2025第13屆台灣景觀大獎」，榮獲自然保育類佳作肯定，水利局長宋德仁今（15）日於市政會議偕團隊將獎項獻給市府，與全體市民共享榮耀。
市長侯友宜表示，碧潭堰整建工程利用舊有環境設施，結合在地人文意象，以碧潭地區為起源，將碧潭堰定位為「碧潭之源」，針對堤岸改造為觀賞平台，高處遠眺對岸景觀及鳥類生態，低灘處新建新店溪首座大型魚道，可近距離觀察魚類洄游實況，白天步行於此感受河岸景觀、體驗水域生態及觀賞鳥類之樂趣，傍晚可於河道旁體驗欣賞夕陽之美，達到寓教於樂目的。
宋德仁說明，碧潭堰下游區域水道寬闊，河岸兩側低灘地生態草澤區腹地廣大，與住宅區有次生林帶緩衝，孕育許多水域及鳥類棲息，自然生態豐富度高，且深槽區較靠近河道右岸，因此將長達132公尺的魚道設置於右岸，有助於上、下游洄游型魚類的遷移行為。
因使用對象多樣，魚道形式為水池階段式魚道，以利底棲性與游泳力較低之魚類上溯洄游，固定距離設置休息池，供魚類上溯休息之用，亦可擴大其他生物的棲息環境，目前已有36種原生魚蝦蟹類利用魚道洄到上游，碧潭堰魚道已不僅是單純的水利設施，更是生態友善的重要里程碑。
水利局表示，積極努力營創優質且永續的水岸亮點，透過仔細研悉既有構造物特性及生態環境現況，整體串聯及凸顯河川流域之環境及生物特色，並結合觀光產業之發展，友善河川自然生態，推動在地認同轉化成在地價值，引領邁入河川與人本共存的新里程，逐步使各河川節點及周邊環境完美蛻變，也邀請所有民眾親身走訪碧潭堰，親身體驗新北水域生態的蓬勃生機。
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明天天氣仍偏暖熱中部以北防陣雨 周六全台有雨北部、宜花降溫
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微弱鋒面影響 北東降雨機率增
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