碧潭堰魚道洄游生物特展 探索生命韌性

記者古可絜／綜合報導

新北市水利局將於12月13、14日，在碧潭橋下碧潭魚道旁舉辦為期2日的「2025碧潭堰魚道洄游生物特展」，活動將展出秋冬時節洄游至碧潭堰魚道的珍貴生物，讓民眾有機會零距離感受大自然的奧妙與生命韌性，歡迎民眾把握機會踴躍參加。

新北市水利局長宋德仁指出，碧潭堰魚道不僅是一項水利設施，更是維護新店溪生態廊道的重要功臣。此次特展精選洄游生物，讓民眾親眼見證牠們克服困難、逆流而上的生命奇蹟，共同探索新店溪的生態奧秘。

廣告 廣告

為讓民眾更深度了解碧潭堰，活動期間規劃4梯次「碧潭堰周邊導覽活動」，每梯次約40至50分鐘，由專業講師深度解說碧潭堰周遭環圈的水生態、水文化與水育樂等水價值，帶領民眾從不同視角認識碧潭的歷史與生態意義。

新北市水利局表示，不論是對生態教育有興趣的家庭，還是想深度了解地方文化的文史愛好者，歡迎把握機會參加此次特展及導覽活動，共同見證新店溪的美好與活力。