碧潭巨萌水豚君登場！12米高地景點亮58天療癒全場

（記者陳志仁／新北報導）全臺最萌！新北市1日晚間於碧潭風景區東岸廣場盛大揭幕「呆在碧潭の水豚君」地景裝置展，來自日本超人氣 IP「水豚君（KAPIBARASAN）」首度來臺，以高達12公尺的水上巨型裝置與粉絲見面，即日起至12月28日，每晚6時至10時燈光亮起，連續展出58天。

圖／碧潭風景區打造「水陸雙亮點」，水面有巨萌主角水豚君坐鎮，岸邊由人氣好友「駱馬君」陪你一起拍爆相機。（新北市政府觀光旅遊局提供）

新北市長侯友宜說，本次活動是水豚君首度在臺灣以高達12公尺水上地景裝置亮相，在新北最具代表性的碧潭水岸地景，歡迎大家一同共享專屬於新北的期間限定景觀；本次活動不僅有水豚君，包括他的好朋友們「水豚仔」、「駱馬君」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」等角色也分布在碧潭東岸廣場，還有週末限定的「水豚君快閃店」，營造世代同樂的歡樂氛圍。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，此次合作為水豚君IP首次在臺灣與政府單位合作的官方級展出，完整遵循嚴謹的授權流程，將國際級的插畫療癒能量融入碧潭自然地景，打造難得一見的觀光亮點；觀旅局更推薦民眾規劃「雙水豚之旅」：白天走訪瑞芳深澳象鼻岩旁神似「水豚」的自然岩石景點，傍晚回到新店與12米高水豚君合照拍照，完成從天然到IP的療癒旅程。

為活絡觀光活動，觀旅局也推出多項互動活動，包括12月聖誕限定的社群抽獎，只要在現場與水豚君合影並上傳至「新北旅客」粉絲專頁指定貼文，標註 #呆在碧潭の水豚君，即可抽限量角色娃娃外，碧潭餐飲遊憩區也祭出消費滿額兌換水豚君周邊活動，12月起還將舉辦「水豚君偶裝見面會」；相關活動的詳情，請持續關注新北市觀光旅遊網與「新北旅客」粉絲專頁。

