碧潭溺死2女辯結！中配母認「是媽媽的錯」 檢批毫無誠心悔悟應判無期

記者楊佩琪／台北報導

▲中配簡姓女子在碧潭溺死2個女兒，檢方求處無期徒刑，全案11月3日宣判。（圖／資料畫面）

中國籍配偶簡姓女子誘騙年僅9歲、10歲女兒下水，溺斃在碧潭案，台北地方法院國民法官庭連日開庭，檢方認為簡女僅是因情勢所逼才自首，沒有誠心悔悟，案發時也沒想要輕生，建請法官判處無期徒刑。全案辯論終結，法官諭知11月3日宣判。

全案源於7月2日上午，簡女帶著2個女兒出門，搭乘計程車抵達新店碧潭後，以拍照為由，先要2個女兒坐在潭邊的大石頭上，之後要女兒們下水。大女兒因不會游泳，跌入水中，簡女一度拉著大女兒的手，卻又放手，眼睜睜看著大女兒溺斃。而小女兒則爬回岸上，卻又被簡女以「下水救姊姊」，又被騙回水中，結果溺斃。

而原本曾2次嘗試輕生的簡女，最後還是游回岸邊，在碧潭附近遊蕩1天多後，自行到派出所投案，全案因此曝光。台北地檢署偵辦後，依殺人罪起訴簡女。

台北地方法院國民法官庭30日辯論終結，國民法官追問，為何簡女當時沒有輕生，簡女表示她也不知道當時在想什麼，只知道女兒們希望她把真相告訴所有人。

簡女也表示，她想對2個女兒說對不起「是媽媽的錯」，也想跟公公婆婆、家人說對不起。在看守所時，她每天都在想要如何贖罪，「贖我作為一個媽媽該承擔的罪」。簡女也感謝法官、檢察官、法扶等人員，她不值得有好的人、事、物發生在自己身上，但仍感受到周圍人給她的溫暖。

檢察官則認為，簡女在案發後30小時才自首，第一時間且堅持是別人的錯，還要求公婆跪著向她道歉，根本沒有真心悔悟，而是出於報復犯案。也因為沒錢買機票回中國，被情勢所逼才會自首，請求法官判處無期徒刑。

簡女的委任律師表示，簡女符合自首要件，希望法官考量其精神狀況及在台灣不僅要面對經濟壓力，還有公婆壓力，應從輕量刑，處8年以下有期徒刑。

