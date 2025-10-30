碧潭溺殺8歲、10歲女兒 獨活媽失明扛家計！女兒吃麥當勞她吃剩的

簡姓中配(廖瑞祥攝)帶著兩名女兒到新店碧潭尋短，自己游上岸但兩名女兒溺斃。資料照



中配簡女涉嫌在新北市碧潭溺死8歲、10歲女兒，自己卻上岸獨活，依家暴殺人罪起訴，北院今（30）日審理進入第三天。簡女至始至終都認罪，也自述丈夫白男在她左眼失明後，明顯態度轉為冷淡，她很害怕丈夫拋棄她；獨自承擔家庭經濟以及與公婆相處問題等壓力，案發當天早上與丈夫、公婆起爭執，在碧潭意圖帶2個女兒一起去天堂照顧。

《知新聞》報導，萬芳醫院醫師吳佳慶是簡女精神鑑定、量刑鑑定小組的召集人，表示簡女因左眼失明擔心被丈夫拋棄、獨自承擔家庭經濟以及與公婆相處問題等壓力，甚至帶女兒去吃麥當勞，只點女兒的餐點，自己吃剩的，因長期壓力罹患鬱症。

回顧簡女、白男婚姻，兩人結婚11年。根據吳的說法，簡女在中國農村家庭長大，經濟狀況拮据，雖不至於無法溫飽，但也影響她建立起謹慎理財的觀念。長大後，簡女曾從事電子工廠作業員、酒水銷售等工作，在飯店當清潔員時，認識了白男，兩人交往結婚生下大女兒。

婚前，簡女經濟狀況獨立，婚後靠自己的存款買了兩棟房屋，頭期款、房貸和生活支出都是她在付。2012年起，簡女開始從事電商護膚品銷售，後來自創品牌，不料，受到疫情影響收入大減，簡女開始從事紋繡，還短暫入股酒吧會所，補貼家用。後來，簡女因認為酒吧合夥人無心經營，與對方起口角，對方拿高腳杯砸傷簡女，導致她左眼水晶球破裂而失明。

「這場事件徹底改變簡女的精神狀態和家庭關係。」吳醫師指出，簡女自述，丈夫白男在她左眼失明後，明顯態度轉為冷淡，容易暴怒，她很害怕白男拋棄她。簡女雖然曾考慮過離婚，但也始終以女兒福祉為重，夫妻兩人在考慮下，決定到台灣與公婆同住在27坪房子裡。

吳醫師表示，簡女不諳台語，無法與公婆溝通，然而，白男面對妻子困境，卻消極處理，建議甚至是要求簡女帶女兒出門，避免與公婆發生衝突。平日早上送女兒上學後，會到便利商店、圖書館停留，傍晚接女兒放學，也會再外出用餐、完成作業，才於深夜返家。

《知新聞》報導，夫妻都沒有正式工作，依靠存款為生，經濟拮据，丈夫曾以她名義申請小額貸款，而簡女因為經濟方面有很大落差，造成極大焦慮、擔憂，她帶2女兒去吃麥當勞時，只點2女兒的餐點，自己吃女兒吃剩的，但她的銀行帳戶、金融卡都任由丈夫自由使用，不過，簡女並不清楚丈夫財務狀況。

案發前，簡女的嚴重身心症狀已維持數月。簡女一直盼望，白男外出從事保全業後，生活可能會有轉機，一家4口可自立門戶。但夫妻倆搬出去住的計畫又一再延後，都成為簡女累積的壓力。

7/2當天早上，簡女問起自立門戶，白男卻明確拒絕「你不要再講這件事情了，我不會搬出去」，簡女大受打擊。後與公婆起爭執、摔杯盤，她帶2個女兒離家，到碧潭後，走到步道一個缺口時，發現有條小徑可通往水岸，由於長期積壓情緒及當天清晨爭吵，心生輕生念頭，並出於報復夫家的動機，「決定將2個女兒帶去天堂照顧」。

