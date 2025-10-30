碧潭誘2女溺斃案！ 陸配庭上淚稱「女兒希望我把事實說出來」
簡姓陸配去年於碧潭溺斃自己的2名女兒，台北地院由國民法官參與審理，並持續密集審理3日，今（10月30日）為第3日審理。上午程序為科刑調查，簡女在庭上回憶羈押以後的日子以及白男一家來會見的過程。有國民法官詢問為何簡女沒有馬上尋死，簡女則表示她也不知道自己當時在想什麼。
簡女回憶道，老公以及小姑每月都會固定來看她，公婆也有來看她，且她對家人來會見的日期記得相當清楚，並表示公婆也會帶喜歡吃的菜以及水果，婆婆也會要她「不要想太多以前的事情」，說到這裡簡女也啜泣表示對家人很抱歉。
今日開庭期間，國民法官詢問簡女為何在案發當天，女兒死後她卻沒有馬上自我了斷，簡女則回應，「我現在都想問，為何我沒死？」並解釋，她也不知道自己當時在想什麼，如今她只知道女兒們希望媽媽可以把真相告訴所有人。
過去，簡女一家還在上海時，曾自創護膚品牌獲利可以達到每個月20萬至30萬的人民幣，但白男則沒有工作，透過股票的短線買賣來賺錢，但卻是賠多賺少，甚至曾多次使用簡女的名字進行小額貸款，且簡女的存款、帳戶由白男全權管理，簡女則對自己的存款不太了解，因此對於吃穿用度的開銷時常感到焦慮。
簡女返台後生活基本上是兩點一線，除接送小孩上下學，還要去市場買菜、整理家中的環境以及煮飯，生活可以說是每天都要圍繞著白家生活打轉，而公婆和簡女之間偶爾也會因為生活習慣不同偶爾有摩擦產生。
案發當天，簡女因為和白男提出搬家就可以解決目前的問題，但白男不同意，雙方因此而發生爭吵，簡女事後也忍不住去找公婆解釋，並問公婆「你們為什麼會這樣對我，到底把我當作什麼」但當時只有公公用閩南語回覆，婆婆則拿起手機錄影，最後她還憤怒摔碗盤洩憤。
爭吵過後，簡女帶著2女到碧潭，突然想到要帶女兒一起離開「我心裡面就想著脫離那苦海，帶著我的小朋友一起」於是她便謊稱說要拍照、搭船讓女兒們牽著她往水中走去，她也解釋其實當下根本沒有拍照，因為兩手都牽著女兒，根本沒有辦法拿出裝在袋子裡的手機。
