碧潭雙女溺斃案 檢方引用「你的孩子不是你的孩子」批母

去年7月，新北市新店發生一起母親溺殺兩名年幼孩子的案件，案子目前已進入法院審理。中國籍簡姓女子在庭上認罪，表示因為「婆媳問題」，再加上當天與丈夫發生爭吵，一氣之下帶著兩名女兒到碧潭散心，卻因一時邪念誘騙女兒，導致她們溺斃。儘管事後表示，「自己很後悔，如果再給她一次機會，不會這麼做」，仍遭檢方嚴厲批評，甚至引用詩句「你的孩子不是你的孩子」。

碧潭溺殺2女兒 母哭認罪：突有邪惡想法

去年七月，涉嫌狠心殺害兩名年幼女兒的中國籍簡姓嫌犯，28日首度開庭，哭著認罪，向國民法官道出犯案動機，開庭結束後女子全身癱軟，在法警攙扶下緩緩走上囚車。

女子全身癱軟，在法警攙扶下緩緩走上囚車。圖／讀者提供

簡姓女子在庭上透露，原本一家四口住在中國廣東，但因左眼受傷失明，在當地無法工作，才搬回台灣與公婆同住，生活上卻多次爆發摩擦。她被要求一早起床就帶女兒出門，直到晚上9點公婆入睡後才能回家。向丈夫訴苦時，卻只得到對方回應，「各自的委屈自己消化。」

簡姓女子泣訴，案發當天她與先生吵架後，質問公婆「你們把我當什麼人？」婆婆竟還拿出手機錄影，她因此失控怒摔餐具，一氣之下帶著兩名女兒前往新店碧潭渡船頭，謊稱要搭天鵝船，結果眼睜睜放手讓兩名女兒雙雙溺斃。

非本案律師洪維駿表示，「在被告已經認罪的情況之下，能夠爭取的就是量刑，包含犯罪的動機及犯後的態度，都是量刑的因素之一，因此被告做這樣的陳述，當然就是希望法官在量刑的時候，能夠從輕發落，甚至可以說避免極刑。」

「妳的孩子不是妳的孩子」 檢引詩句批狠母

在庭上，簡姓女子表示自己非常後悔，說道，「如果再給我一次機會，我不會這麼做。」然而，檢察官對此並不領情，指出，「雖然簡姓女子很傷心，但對孩子來說，母親的手應該是最安全的地方。她把手放開，是多麼嚴重的背叛。」甚至引用黎巴嫩知名詩人的詩句警示，「妳的孩子不是妳的孩子」。

簡女律師也引詩句 「沒有人該是一座孤島」

至於簡姓女子的辯護律師則表示，嫌犯因為壓力大，才會一步步走到絕望，她也搬出英國詩人所說，「沒有人該是一座孤島」，強調當時若有人理解簡女的內心世界，悲劇就不會發生。

因為婆媳問題，害死兩條無辜年幼女兒的性命，說再多的後悔也無法挽回。

※犯罪行為，請勿模仿

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／賴心怡、林昭賢 責任編輯／蔡尚晉

