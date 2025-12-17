碧潭「12公尺水豚君」展期只到12/28！ 把握最後療癒時光

新店碧潭風景區「呆在碧潭の水豚君」展期進入倒數階段，活動將於12月28日結束。碧潭水域展出12公尺高的日本超人氣「水豚君（KAPIBARASAN）」大型裝置，碧潭東岸廣場還有「駱馬君」、「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」等角色現身，碧潭吊橋下方設置迎賓拍照牆供遊客拍照。

新店碧潭風景區「呆在碧潭の水豚君」將於12月28日劃下可愛句點。（圖／ 新北市政府觀光旅遊局 ）

「水豚君人偶見面會」將於本週末12月20日、12月21日登場，每天有4場次，分別為13時、13時45分、14時45分、15時30分，每場30分鐘。遊客只要在碧潭餐飲遊憩區指定店家單筆消費滿300元，可獲得限量水豚君周邊好禮兌換券，可換取線圈筆記本、金屬徽章、壓克力吊飾、造型湯匙及雷雕明信片等好禮，還能獲得「水豚君優先合影券」，免排隊直接與水豚君合影拍照。

只要在碧潭餐飲遊憩區指定店家消費滿300元，即獲得限量水豚君周邊好禮兌換券。（圖／ 新北市政府觀光旅遊局 ）

每週六、日限定的「水豚君快閃店」提供官方授權周邊商品，假日限量約200份的水豚君造型雞蛋糕也深受粉絲喜愛。活動同步推出「新北幣」抽獎活動，即日起至12月21日，前往「新北旅客」臉書粉絲專頁指定貼文按讚、留言標註2位好友，並加上#呆在碧潭の水豚君，即可參加抽獎，有機會獲得最高1萬元新北幣。參加者須提前下載並註冊「新北行動支付APP」才能順利領獎。

「呆在碧潭の水豚君」裝置每日17時至22時點燈，水豚君與好朋友們在燈光映照下形成夜景。新北市觀光旅遊局也將推出耶誕節臉書貼文互動抽獎，有機會獲得水豚君娃娃。更多活動資訊可關注「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲團。

「水豚君人偶見面會」邁入最終週，將於本週末溫暖登場。（圖／ 新北市政府觀光旅遊局 ）

