碧潭2女命案辯論終結！ 檢認陸配「惡性重大」應判無期徒刑
簡姓陸配去年於碧潭溺斃自己的2名女兒，台北地院由國民法官參與審理，今（10月30日）為第3日審理，下午部份為辯論程序。檢方主張簡女手段殘忍，罪刑重大且事後無悔意，建請法官判處無期徒刑。而簡女的辯護律師則反駁檢方的說法，主張8年有期徒刑。輪到被告發言時，簡女勉強自己站起身，講述了這段時間的心路歷程，並感謝法官、檢察官等。
檢方表示，簡女案發後離開現場時步履穩健，無水滴泥濘，還為自己撐傘遮陽，且還能處理轉帳等程序，加上即使白男多次詢問2女的行蹤，但簡女卻依然要公婆下跪道歉看起來毫無悔意，認為簡女犯後會自首，是因為不得已，實際上並非真誠悔悟。
另，檢方也指出，根據鑑定報告，簡女的犯行為扭曲後的利他主義以及報復主義行為，強調即使她有憂鬱症仍不能為本案開脫，經上述等綜觀考慮以後，向法官求處無期徒刑。
簡女的辯護律師則認為，簡女的自首符合減輕其刑要件，考量到簡女的憂鬱症以及素行優良，加上返回台灣以後的生活無支持系統，終日圍繞夫家打轉，以及面臨經濟狀況堪憂與公婆吵架等壓力，且丈夫也無法居中協調等，主張簡女應從死刑下修為8年有期徒刑。
辯論結束後，輪到被告簡女發言，她說「我想對我的2個寶貝女兒說對不起，是媽媽的錯，媽媽再也不會犯錯，我知道我犯了無法彌補的錯，但是我願意接受判決。」而她也表示「在北女所的每一分鐘、每一秒鐘我都在問自己為什麼那一天要做出喪盡天良的事，為什麼我的寶貝女兒不見了，每天醒來我都會問我自己好多為什麼，以及我究竟要如何贖罪，贖我女兒的罪、贖我所有家人的罪，贖我作為一個媽媽應該承擔的罪」。
簡女也對法官以及在場的所有人員道謝，她說「謝謝所有在場人員，我知道你們都是因為愛我女兒，另外我想要謝謝台灣的法律，讓我有我的法扶，謝謝我的法官以及檢察官」。她說道「其實我沒有想過會有這樣的事情發生在我身上，因為我從7月2日開始就是一個罪人，不值得有好的人、事、物發生在我身上，但我仍可以感受到我周圍每個人對我的溫暖」。
最後，簡女也說她這輩子都不會忘記北女所幫她所準備的生日餐，也不會忘記人生第一次健康檢查竟然是在北女所，並表示「謝謝大家，謝謝你們給我的愛，我有感受的到」。
