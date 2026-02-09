碧雲傳香 台南東山區國中小學童古香路健行

〔記者王涵平／台南報導〕東山區東山國中、東原國中以及東山、東原、青山、吉貝耍、聖賢等5所國小，7校120位親師生參加香路健行活動，透過踏上連結東山碧軒寺與白河火山碧雲寺的「古香路」，以雙腳實地感受國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖」文化深度。

全體師生先於東山碧軒寺虔誠領取香火，祈求行程平安，出發沿著先民翻山越嶺的香路向火山碧雲寺挺進，路程中必須克服多處陡峭的土石坡面，對體力與意志力皆是極大考驗，為讓學子不只是「走過」，更要「讀懂」故鄉，邀請連証霖老師與盧振榮進行隨隊文史解說，詳述古香路的歷史變遷與在地信仰神蹟。

廣告 廣告

近午抵達火山碧雲寺，向佛祖行三敬禮並享用圓滿素齋後，師生們分享心得。吉貝耍國小同學鄭可婕說，看到陡坡時，覺得可能爬不上去，但在老師的指導下，調整呼吸與腳步，適度的休息，終於順利抵達碧雲寺，很有成就感。東原國小吳苡翔、東山國小林昌德、東原國小林昱翔都覺得很有挑戰性，希望國小畢業前還能夠再挑戰一次。

東山國小學生家長葉怡君說，從外地嫁來東山後，第一次陪孩子參加走香路的體驗活動，親子共同參與，透過體驗來傳承東山在地文化，很有教育價值。東山國小校長魏稚恩表示，這次活動不僅是一場健行，更是一次集體的文化集體記憶追尋，讓孩子走出課本，親自翻越土石路，才能體會「傳承」的重量。

【看原文連結】

更多自由時報報導

東山迎佛祖2/10返碧雲寺 白河警沿線交管

全台冷吱吱！今晚到明晨10度以下 春節前1週天氣1次看

向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選

高市早苗獲壓倒性勝利！矢板明夫曝3大主因

