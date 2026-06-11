碩二畢業生憂遭AI取代 人力資源平台解惑：「這領域」工程師企業搶著要

每年六月正是畢業季，新鮮人大軍投入就業市場。日前，知名社群有人發問：「小弟目前碩二，正逢 AI 時代來臨，已知純寫 rtl（網頁與軟體開發）的工作，以後高機率被取代，問數位 IC 的那些職缺不太容易被錄取？」 圖：東海大學／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 六月正是畢業季，新鮮人大軍投入就業市場，不少人抱持「選擇比努力重要」的心情求職。日前，知名社群有人發問：「小弟目前碩二，正逢大 AI 時代來臨，已知純寫 rtl（網頁與軟體開發）的工作，以後高機率被取代，想先建立『護城河』，想請問數位 IC 的那些職缺不太容易被錄取」？

此文一出，釣出不少同溫層搶著回應：「我比較悲觀，以現在 AI 發展，工作內容主要是操控 EDA（電子設計自動化）的，應該都會被取代」、「人類基層犯錯還可以扛考績，沒工作怕得要死、甚至加班補回來，怎麼可能被 AI 取代」、「取代是假議題吧？ 你有 AI 還是要人去用啊？」、「我覺得 AI 是取代底層的欸，就像當初機械發展出來取代那些重複性質的工作，讓一個人的生產力可大幅提升」、「設備無可取代」、「要碰的 eda tool 越多越不容易取代，純 coding 的職位都很危險」。

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1111人力銀行發言人曾仲葳表示，在台灣半導體產業中，「數位 IC 設計」相關職務通常是工程師職涯中薪資成長最快，剛入職的碩士畢業新鮮人月薪為 6.5 萬～7.5 萬，年資滿三年後明顯耀進，月薪落在 8 至 10 萬，年薪突破百萬元也很常見；整體而言，數位 IC 設計工程師，是年薪最有機會突破 200～300 萬元以上領域之一，近年來成為電機、電子、資工研究所學生最熱門的就業方向，不少知名科技廠更提前於三月校園徵才博覽會預約人才，搶手程度不言而喻。

由於數位 IC 設計工程師是半導體產業中技術門檻最高、薪資成長最快的職務之一，屬於薪資金字塔頂端，企業在招募新鮮人時，除了重視學歷背景外，更聚焦在是否具備電路設計能力、程式能力，找 Bug、debug 以及 Timing 問題分析，偏好能夠找出問題原因的人。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，為協助畢業生順利接軌職場，自五月底開始舉辦一系列活動，校園講座不僅是企業徵才說明，而是透過「就業列車」形式，把產業第一線需求帶進校園，讓學生在畢業前就能理解企業真正需要的人才條件。時值畢業求職季，新鮮人專屬職缺，包括外商企業、千大企業、月薪 40K 起、應屆畢業生、交通住宿補助、彈性上下班、可遠距工作等，都能夠一鍵搜尋。還有「AI 履歷健檢」服務，快速檢視履歷強項與不足，給予具體優化建議，針對社會新鮮人求職常見問題、勞動法規或職場疑問，提供即時協助，透過模擬面試累積實戰經驗，增加自信與穩定度。

曾仲葳提醒，拿下高薪的職務，同時也要承擔高壓力，因晶片修改成本極高，任何設計錯誤，可能造成數百萬甚至上億元損失，因此工作要求非常嚴謹，一個 Bug 可能造成巨大損失，從事數位 IC 設計工作，長時間加班所造成身心壓力不可忽視。

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