碩博士失業率攀五年高點 專家：對薪資與職涯發展期待高 拉長求職期
高學歷勞動力，卻成了高失業率的一群。根據主計總處最新統計，近年各學歷失業率大多隨著景氣復甦，盤整向下，大學學士失業率甚至已連五年下滑，唯獨碩、博士生去年失業率攀升至2.92%，不僅終止連年跌勢，更寫下近五年新高。
觀察整體勞動市場變化，全台總體失業率自2014年跌破4%後，2025年已降至3.35%，情勢顯著改善。細分不同學歷族群失業率會發現，低學歷族群失業率降幅最為驚人，國小及以下學歷失業率從2018年2.55%一路盤整向下，去年僅剩0.95%；國中、高中職學歷的失業率，去年也分別降至3.23%與3.09%，呈現緩步下行軌跡。
一向失業率偏高的大學學歷，近年失業率也逐步趨緩。數據顯示，大學學歷失業率從2020年的5.46%一路下滑，2023年跌破5%門檻來到4.75%後，去年續降至4.42%，連五年下滑。
在總體失業率下行趨勢中，碩、博士失業率卻在去年反彈。統計指出，最高學歷為研究所者，失業率於2020年來到3.04%後，原本逐年回落至2024年的2.52%，不料去年突然跳升0.4個百分點，來到2.92%，寫下近五年新高，也與整體下行趨勢背離。
104人力銀行人才永續長鍾文雄分析，去年美國總統川普宣布對等關稅政策，對全球與台灣製造業衝擊不小，雖然台灣GDP成長創高、整體失業率續寫新低，但製造業、金屬加工業等中部傳產承壓，減班休息人數也維持在一定水準。
在不確定性升高下，企業普遍優先保留生產與營運所需人力，對中高階職缺轉為觀望，加上碩、博士對薪資與職涯發展期待較高，使這些高學歷者更難快速媒合，求職期拉長。
由於農曆年後職缺數額，向來被視為企業信心先行指標。鍾文雄分析，目前站內職缺數維持約102萬筆高水位，整體平穩，隨對等關稅政策逐步底定，對先前受衝擊的中部製造業帶來激勵效果，今年2月底有望職缺再衝上一波高峰。
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，韓國1月份外匯存底再度萎縮，連續第二個月減少。韓國央行週三發佈的統計資料顯示，截至今年1月底，韓國外匯存底為4,259.1億美元，較前月的4,280.5億美元減少21.4億美元，連續兩個月減少。韓國外匯存底在去年5月底曾降至約4,046億美元，創近五年新低，隨後連續6個月回升，但自去年12月起再次減少。韓國央行方面表示，外匯存底減少主要與為穩定匯市波動而採取的措施有關，包括與國民年金公團簽署並延長至2026年底的外匯互換協定等。在1月份的外匯存底資產中，有價證券較前月增加63.9億美元，為3,775.2億美元；國際貨幣基金組織(IMF)特別提款權(SDR)為158.9億美元，與上月持平；黃金儲備按購入價格計算，仍為47.9億美元。截至去年12月底，韓國外匯存底排名全球第九。中國大陸以3.3579兆美元穩居第一。
