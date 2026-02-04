碩博士失業率攀五年高點 專家：對薪資與職涯發展期待高 拉長求職期

高學歷勞動力卻成了高失業率一群。示意圖。

高學歷勞動力卻成了高失業率一群。根據主計總處最新統計，近年各學歷失業率大多隨景氣復甦盤整向下，大學學士失業率甚至已連五年下滑，唯獨碩、博士生去年失業率攀升至2.92%，不僅終止連年跌勢，更寫下近五年新高。

觀察整體勞動市場變化，全台總體失業率自2014年跌破4%後，2025年已降至3.35%，情勢顯著改善。細分不同學歷族群失業率會發現，低學歷族群失業率降幅最為驚人，國小及以下學歷失業率從2018年2.55%一路盤整向下，去年僅剩0.95%；國中、高中職學歷的失業率，去年也分別降至3.23%與3.09%，呈現緩步下行軌跡。

廣告 廣告

一向失業率偏高的大學學歷，近年失業率也逐步趨緩。數據顯示，大學學歷失業率從2020年的5.46%一路下滑，2023年跌破5%門檻來到4.75%後，去年續降至4.42%，連五年下滑。

在總體失業率下行趨勢中，碩、博士失業率卻在去年反彈。統計指出，最高學歷為研究所者，失業率於2020年來到3.04%後，原本逐年回落至2024年的2.52%，不料去年突然跳升0.4個百分點，來到2.92%，寫下近五年新高，也與整體下行趨勢背離。

104人力銀行人才永續長鍾文雄分析，去年美國總統川普宣布對等關稅政策，對全球與台灣製造業衝擊不小，雖然台灣GDP成長創高、整體失業率續寫新低，但製造業、金屬加工業等中部傳產承壓，減班休息人數也維持在一定水準。

在不確定性升高下，企業普遍優先保留生產與營運所需人力，對中高階職缺轉為觀望，加上碩、博士對薪資與職涯發展期待較高，使這些高學歷者更難快速媒合，求職期拉長。

由於農曆年後職缺數額，向來被視為企業信心先行指標。鍾文雄分析，目前站內職缺數維持約102萬筆高水位，整體平穩，隨對等關稅政策逐步底定，對先前受衝擊的中部製造業帶來激勵效果，今年2月底有望職缺再衝上一波高峰。

【看原文連結】

更多udn報導

瘦瘦針爆大規模訴訟 美數千人吐可怕副作用

13歲兒獨游4小時救全家 母憶當下「徹底惡夢」

年邁母摔倒骨折 本土男星負債3千萬再爆慘況

高雄豪宅慘！ 2025年預售一戶都沒賣出