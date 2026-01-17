碩士以上役男注意 今年研發替代役2月2日起開放報名

內政部今（17）日表示，為了推動兵役制度延攬產業科技人才的策略，吸引研究所具技術背景的優秀人才參與科技或產業研發工作，今（2026）年研發替代役將於2月2日開放報名甄選，員額2600名，歡迎民國82年次（含）至93年次（含），尚未服兵役且具碩士以上學歷的役齡男子，踴躍報名參加甄選。

研發替代役用人單位包含半導體、機械、光電、資通訊等22大產業。(圖/內政部)

內政部指出，研發替代役制度自2008年度實施，已有超過5萬5000名研發替代役，在1800家以上用人單位服役，協助研發5705件專利、發表論文10749篇；替代役男奉獻心力的服役表現，獲得用人單位及社會大眾的廣泛好評。

廣告 廣告

內政部表示，今年研發替代役的用人單位，主要為半導體、機械、資訊及電子等各領域的龍頭廠商，其中包含中研院、工研院、中科院、台積電、聯發科、中華電信等。

2008年迄今，已有超過55000名役男選服研發替代役。(圖/內政部)

內政部指出，研發替代役制度是建構用人單位與役男間甄選媒合的作業平台，目的是提供役男多元服役選擇，使役男學以致用，不因服兵役而中斷所學，以達成人力資源妥適運用。今年將於2月9日至3月5日、3月14日至4月29日及5月9日至6月25日，進行3次線上選填單位甄選作業，歡迎符合資格的役男到內政部研發替代役資訊管理系統（https://rdss.moi.gov.tw），查詢相關報名及甄選作業程序，並完成線上報名及甄選作業，洽詢專線(02)8969-2099。

延伸閱讀

台美關稅拍板15％！盧特尼克：台灣必須「讓川普滿意」

台積電產能大逃離？學者：台灣經濟三大引擎全面受衝擊

傳台灣將投資美國12兆 網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」