碩士女潑汽油燒死男友 判14年定讞
擁有碩士學歷的謝姓女子於民國113年因懷疑李姓男友另結新歡，妒火中燒，在住處外向李男潑灑汽油，再追入屋內當著李母的面拿打火機點燃男友，李男哀嚎掙扎，牆上、椅子到處黏著皮，送醫搶救傷重不治。最高法院認為，謝女在被害人母親面前縱火燒死被害人，手段冷酷凶殘，26日駁回謝女上訴，依殺人罪判處有期徒刑14年定讞。
謝女與李男曾共居在李母位於台中市的住處，113年4月9日上午在住處前，撞見李男與賴姓女子共同返回住處，因而與李男發生口角爭執後，從停放在門前的自用小客車內，取出先前購買的塑膠桶裝汽油，潑灑至李男頸部以下身體部位。又從車內取出打火機，賴女見狀上前阻止謝女無效，謝女接著衝進李男住處，在2樓客廳與樓梯轉角處，以打火機點燃李男衣物上的汽油，造成李男瞬間全身起火，火勢延燒到屋內家具等物。
李母見狀緊急撲滅兒子身上及延燒的火勢，才未造成進一步延燒，救護人員獲報到場後立即將李男送醫救治，但李男仍因燒傷受有第二至三度大面積燒灼傷和呼吸道吸入性燒灼傷，導致兩肺肺泡損傷、肺炎水腫併發症，於同年月13日傷重死亡。
