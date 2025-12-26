碩士女爭風吃醋潑油燒死男友...牆、椅上黏人皮！確定入獄14年

謝女犯案後坐在門口哭泣。鏡週刊

台中市35歲謝姓女子去年4月撞見李姓男友要和其他女生出門吃早餐，醋意隨之爆發，竟朝李男身上潑灑汽油再拿打火機將他活活燒死，死者皮膚還黏在家中牆上、椅子上，死狀慘烈，謝女一審遭判14年、二審維持原判，案再上訴至三審，最高法院26日駁回上訴定讞。

李男生前為治安顧慮人口，他去年3月12日駕車行經台中市西區忠明南路、五權五街口時，高速追撞前方停等紅燈的29歲騎士、矽品公司陳姓工程師致死，事發後李男留在原地叼菸、嚼檳榔與朋友說笑，隨後逃逸。警方將他拘提到案，訊後以30萬元交保。

李男是當地治安顧慮人口。

不料時隔一個月，去年4月9日，李男要求在醫美業任職的謝姓女友外出購買汽油，謝女完成任務回家後，撞見李男正準備帶著小三出門吃早餐，懷疑對方出軌，一氣之下從車內拿出汽油質問李男，雙方發生激烈爭執，謝女從車上拿出汽油潑灑李男，李男嗆聲：「不敢點（火）嗎？」後走進屋內。

被激怒的謝女跟著李男衝回家，隨後拿打火機朝李男點火，造成68％燒燙傷，急救4天後於4月13日身亡。

一審階段，謝女坦承犯行，還一度想要起身向李母致歉，但李母嚇到往法庭後逃竄，直呼「她好可怕」拒絕接受道歉，台中地院國民法官庭認為，謝女坦承犯行，雖長期吸毒影響精神狀況，但未達減刑規定，且手段殘忍、嚴重危害社會治安，判處14年有期徒刑。

案件上訴二審，高等法院台中分院維持14年刑度。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。



