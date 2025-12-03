碩士生錄取遭竄改放棄 台大允外加名額入學

▲一名陳姓學生獲台灣大學研究所正取資格，網路報到後遭人竄改為放棄報到。台大表示，此案依救濟方式提送，允許陳生以外加名額於114學年入學。（圖／台大提供）

[NOWnews今日新聞] 一名陳姓學生獲台灣大學研究所正取資格，網路報到後遭人竄改為放棄報到。台大表示，此案依救濟方式提送，允許陳生以外加名額於114學年入學，招生管道報到也新增認證機制。

陳姓學生先前報考台灣大學光電工程學研究所碩士班，3月25日上午在桃園市龜山區住家查榜，確認自己為「志願1」正取生後，隨即依規定完成碩士班網路報到，並著手展開就讀後續準備。

沒想到，6月2日晚間他卻接到同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，隨即詢問台大教務處理由，並報警提告「妨害電腦使用罪」。

警方進一步調查發現，申請取消資格的IP位置在南投縣，南投地檢署查出，駱男得知同學陳姓學生考上台大碩班後，趁機偷拍陳姓學生身分證，並在5月23日下午3時06分在南投縣的租屋處，登入陳姓學生的身分證字號等資料，進入考試結果頁面並點選「申請放棄」，變更陳姓學生的入學資格。

駱男的行為涉及個資法第19、20條，刑法358無故輸入他人帳密、刑法359無故變更電磁紀錄等罪。南投地檢署表示，駱男在偵查中承認犯行，與陳姓學生達成和解並已履行相關條件。

台灣大學校方今日透過文字說明，事發後以維護考生權益前提下，將此案以救濟方式提送校級招生委員會進行會議並取得會議結論，同意允許陳姓學生以外加名額方式於114學年入學。

台大表示，經檢警調查後，證實是考生個資遭竊取，犯嫌並冒用其身分證電子檔逕自上傳至系統放棄資格所致；經查台大歷年招生，除本案外，從未發生類似事件。

此外，台大指出，經內部討論精進措施，現台大各招生管道的報到系統，均須多重因子方式認證，除原機制外，另須以個人Email收取OTP驗證碼才能登入。

