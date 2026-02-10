碩士男是捷運之狼！伸鹹豬手襲臀性騷女乘客 下場出爐

新北地院判張男拘役50日。（示意圖／翻攝自Pexels）





新北市一名擁有碩士學歷的張姓男子，去年10月間，搭乘捷運板南線時，竟趁一旁女乘客不及抗拒之際，以手背接連碰觸對方臀部的方式，性騷擾對方得逞，女乘客心生不滿報警逮人，新北地院審理時，考量張男雖坦承犯行，但迄今未能與被害女乘客和解或賠償損失，因此依性騷擾罪判處他拘役50日，得易罰金5萬元。

判決指出，張姓男子去年10月21日上午7時許，從板橋捷運江子翠站搭乘板南線，一路從江子翠到西門站之間的路段，認為車廂內乘客眾多有機可乘，趁一名女乘客不注意，以手背連續碰觸對方臀部6下的方式性騷對方，女乘客察覺有異報警逮人。

而新北地院審理時認為，張男未尊重他人身體自主權利，為逞一己私慾，竟趁上班通勤尖峰時間車廂內人潮擁擠的機會，對不相識的女乘客性騷擾，侵害對方身體自主權，並造成身心不適。

法官審酌，張男雖坦承犯行，但迄今未能與女乘客和解或賠償損失，犯後態度僅能謂普通，因此依性騷擾罪判處他拘役50日，得易罰金5萬元。

