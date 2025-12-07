碩士畢業求職卻四處碰壁 她崩潰喊：辛苦念到這學歷到底為了什麼？

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

辛苦念到碩士，卻在求職市場被現實狠狠打一巴掌。近日一名女網友發文吐露無奈心聲，表示自己原以為憑著高學歷能找到更高薪、更理想的工作，沒想到待業數個月，面試一場接一場，收到的卻是滿滿的「感謝信」，讓她累到身心俱疲，「我辛苦拿到這個學歷是為了什麼」。

原PO在Dcard上以「應屆找工作不如意」為題發文指出，自己好不容易在屢屢碰壁後錄取一份工作，但薪資卻遠低於同學們，「薪水不如別人好多，心裡真的很不甘心」。更讓她焦慮的是，這份工作並非她原本規劃的方向，發展性不高、待遇也不亮眼，唯一的優點只有「離家近」。

她坦言，自己反覆猶豫到底要不要去上班，「如果繼續找，待業期會變更長，家裡也開始等不及，但如果到外縣市工作又要租房，薪水還要喊更高，難度直接翻倍。」甚至連邊工作邊找更好的工作，她也不確定自己是否有力氣做到，「去了新工作，會不會一下班就累癱？還有辦法再準備面試嗎？真的好煩。」

貼文曝光後，大批網友留言湧入安慰她，「先做吧！現在就業環境不佳，待業期愈長愈不利於找到滿意的工作，至少這份工作還有錢多事少離家近的優點，不論是否符合期待，多少可以學到職場上的基本知識和應對進退，累積一些經驗和存款後，要再換工作也比較有底氣」、「給大家一點信心！不要擔心找不到自己想要的工作，能力提升後，該來的會來，加油」、「很多人都先入職，然後邊找啊。我同事入職兩個禮拜離職 因為他找到薪水更好的約他二面然後上了。」

