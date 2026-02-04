碩士面試Google卡關凍1年！人資反應驚人 眾見資歷：真的猛

生活中心／朱祖儀報導

原PO去Google面試。（示意圖／翻攝自Pixabay）

Google公司薪資優渥，福利也非常好，是不少人夢寐以求的企業之一。近來一名網友透露，Google人資主動找他去面試，沒想到卻因為英文太爛卡關，最後沒有通過，被凍結1年，不過人資暖心安慰，讓他相當感動。

一名網友在Dcard發文表示，自己一名碩士畢業、擁有1年工作資歷的工程師，日前投履歷應徵Google公司，4天後人資來約面試，還說主管對他的履歷感興趣，所以「把他撈起來」，沒想到卻敗在英文這關。

廣告 廣告

原PO表示，第一關是名印度籍的面試官主詢問System Design（系統設計）和Coding（編碼），雖然技術上沒問題，但英文溝通真的完全跟不上，雖然能感覺對方試圖把他拉回去，不斷給提示，「只是語言這關真的太硬，最後還是扛不住。」

大約2週後，原PO收到面試結果為「凍結1年」，要等1年後才能再次申請，不過人資非常暖心，沒有因此放棄他，表示可以1年後再找她，且這1年內有問題也可以問她。

原PO面試因為英文卡關。（示意圖／翻攝自Pixabay)

文章曝光掀起討論，網友紛紛表示，「年資1年投L4，履歷那關沒被刷掉！？mid-level不是都要2～3年的年資嗎」、「我遭遇跟你一模一樣，只是我是Hardware（硬體）面試，人資直接說你被凍結一年嗎？」、「感覺你除了英文都很厲害」、「感覺你資歷應該很猛，不然怎麼會被撈去面試」、「感覺有特殊的學經歷，不然很難被撈起來。」

據悉，Google內部分為不同職等，L3通常是新手工程師，主要任務是把程式碼寫好，L4則是基礎工程師，通常有1至2年經驗，在L5協助下，可獨立完成中小型專案。L5則是資深工程師、技術領導者，需可主導大型專案且專精某一技術領域，L6則要跨至管理階級，L7以上則為Director級主管，主要掌管組織績效及資源分配。

更多三立新聞網報導

公司發6個月年終！4同事突離職 過來人曝殘酷真相：沒必要領

2000元鈔票沒人收？內行揭「1行業」最愛 隱藏用途曝光：別亂花

工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人

尾牙總經理桌「坐2小朋友」！員工見職稱傻了：出生即巔峰

